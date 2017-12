Der KFC Uerdingen verabschiedet sich mit 39 Punkten und Platz zwei in die Winterpause. Trainer Michael Wiesinger will Ausschau nach Zugängen halten.

Michael Wiesinger, wie fällt Ihr Fazit der abgelaufenen Hinrunde aus?

Es ist schade, dass wir ohne ein Highlight in die Pause gehen mussten. Leider wurden die Spiele gegen Rot-Weiss Essen, den FC Wegberg-Beeck und auch das Pokalspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen abgesagt. Ich hätte mir gewünscht, dass wir noch einmal mit einem positiven Erlebnis in die Pause gehen. Aber wenn der Wettergott nicht mitspielt, dann ist das ebenso. Insgesamt können wir mit der Hinrunde zufrieden sein. Wir haben eine tolle Serie gespielt und 39 Punkte geholt. Das ist ein gutes Ergebnis.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Wir schauen, in welchen Bereichen wir nachjustieren können. Aber im Winter ist das immer so eine Sache mit Verstärkungen. Man muss da schon ein glückliches Händchen beweisen. Ich stehe mit vielen Beratern, Vereinen und Spielern in Kontakt. Letztendlich muss es passen. Wir haben eine super Truppe beisammen, mit der es unheimlichen Spaß macht zu arbeiten. Diese tolle Stimmung wollen wir auch nicht gefährden. Wenn jemand zu uns kommt, muss er charakterlich einwandfrei sein und uns sportlich auch weiterhelfen. In der Breite sind wir sehr gut aufgestellt. Zuletzt wurde über die Zukunft von Lucas Musculus spekuliert. Ich kann nur sagen, dass wir ein ehrliches Vier-Augen-Gespräch hatten und ich Lucas gesagt habe, was ich von ihm erwarte. Er muss auf das nächste Level kommen. Er ist ein wichtiger Mann in unserem Kader und das weiß er auch. Hier wird niemand vom Hof gejagt. Pascale Talarski ist auf mich zugekommen und hat mir gesagt, dass er mit seiner Einsatzzeit unzufrieden ist. Ich habe Pascale erklärt, dass es schwierig für ihn wird. Er könnte uns im Winter eventuell verlassen.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Wir haben eine kurze Pause und müssen schon am 4. Februar im Pokalspiel gegen Oberhausen voll da sein. Zudem stehen noch einige Nachholspiele auf dem Programm. Ich finde, dass diese Spiele das Ganze etwas verzerren. Aber da müssen wir durch. Unser Ziel ist es, wie es Herr Mikhail Ponomarev schon vor der Saison gesagt hat, jedes Spiel zu gewinnen. So gehen wir jede Arbeitswoche an. Das wird sich auch 2018 nicht ändern. Wenn wir noch unsere Durchschlagsklraft verbessern, dann bin ich guter Dinge, dass es uns gelingen wird, viele Spiele zu gewinnen.

Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell sogar ein Trainingslager?

Wir sehen uns am 8. Januar wieder. Am 19. oder 20. Januar würden wir gerne ins Trainingslager fliegen. Da sind wir noch in den Planungen.