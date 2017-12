Seitdem das NRW-Traditionsmasters 2005 ins Leben gerufen wurde, sponsert die Traditionsmarke Derbystar das Turnier.

Neben dem Spielball stellt Derbystar auch die Ausrüstung für die Auswahl der Mülheim All Stars zur Verfügung.

Im kommenden Jahr stellt die Traditionsmarke Derbystar nach langer Zeit wieder den Ball für die 1. und 2. Bundesliga in Deutschland. Wir sprachen mit dem Geschäftsleiter für Marketing und Produktion, Joachim Böhmer.

Herr Böhmer, seit Beginn des Turniers ist Derbystar als Sponsor dabei. Warum sponsern Sie das NRW-Traditionsmasters?

Der Name "NRW-Traditionsmasters" sagt das ja eigentlich schon aus. Da spielen unzählige Fußball-Legenden aus NRW gegeneinander und wir sind eine Traditionsmarke aus NRW. Alle kennen unseren Ball schon seit Kindheitstagen. Die Spieler freuen sich doch, wenn so viel Nostalgie aufeinandertrifft.

Sie sprechen Nostalgie an. Was bedeutet Tradition für das Unternehmen Derbystar?

Wir sind seit 50 Jahren im Ballgeschäft tätig. Wir wollten immer, dass wir die beste Qualität herstellen. Tradition bedeutet genau das für uns: seiner Philosophie über die vielen Jahre treu zu bleiben.

Welcher Mannschaft drücken Sie bei dem Turnier im Januar besonders die Daumen?

Eine gewisse Sympathie hege ich für die Mülheim All Stars. Nicht nur, weil wir sie mit unserer Ausrüstung unterstützen, sondern auch, weil die Mannschaft Jahr für Jahr neu zusammengestellt wird und daher nicht eingespielt ist und es somit viel schwerer hat als die anderen Teams. Es wäre schon, wenn die Mülheim All Stars mal den Titel in die heimische Halle holen könnten. In den vergangenen beiden Jahren waren sie ja schon nah dran - dritter und zweiter Platz. Vielleicht können sie ja dieses Mal für eine Überraschung sorgen. (lacht)

Ab der kommenden Bundesliga-Saison stellt Derbystar den Spielball für die 1. und 2. Bundesliga. Wie soll der Ball aussehen?

Erst einmal ist uns sehr wichtig, dass wir einen Ball herstellen, der eine extrem hohe Qualität mitbringt und mit dem die Profis zufrieden sind und keine Probleme haben. Das Design steht auch schon.

Wie genau soll das Design aussehen?

Allzu viel möchte ich noch nicht verraten. Nur so viel: Die Grundfarbe ist wie bei fast allen Derbystar-Bällen weiß, das Design des Balls ist in den schwarz, grau und rot. Das sind sowohl die Farben der DFL, als auch von Derbystar - damit verbinden wir beides.

Sie sprachen soeben von hoher Qualität, die ein Derbystar-Ball besitzen muss. Wie genau sehen diese Qualitätsmerkmale aus? Schon in den 60er-Jahren wurde physikalisch errechnet, dass ein Ball 32-teilig (20 Sechsecke und 12 Fünfecke) aufgebaut sein muss, um die beste Rundung und die besten Flugeigenschaften zu erzielen. So handhaben wir es noch immer. Wir wollen, dass der Ball lebendig und flexibel ist. Vor allen Dingen ist uns aber wichtig, dass er eine stabile Flugeigenschaft hat.

Wie genau sieht eine stabile Flugeigenschaft aus?

Der Ball sollte ehrlich sein und möglichst nicht flattern. Ich finde es nicht gut, wenn durch schlechte Flugeigenschaften eines Balles ein Spiel entschieden wird. Wenn jemand die rechte Ecke anvisiert, der Torwart in diese Ecke springt, der Ball aber auf einmal in die Mitte fliegt, dann war das Tor so ja meistens nicht gewollt. Das wollen wir möglichst verhindern. Wobei ich ehrlicherweise auch sagen muss: Falls jemand die geeignete Schusstechnik mitbringt, können auch wir nicht gänzlich ausschließen, dass unser Ball flattert. Wir werden aber alles versuchen dies zu minimieren.