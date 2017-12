Nach dem großen Umbruch im Sommer hatten die Verantwortlichen um Trainer Marcus Behnert große Sorgen. Doch das junge Team von Arminia Klosterhardt sorgt in der Landesliga Niederrhein II für Furore.

Marcus Behnert, wie fällt Ihr Fazit der abgelaufenen Hinrunde aus?



Wir sind sehr zufrieden mit dem Abschneiden unserer Mannschaft. Vor der Saison hatten wir keine Ahnung, was uns nach dem großen Umbruch erwartet. Aber die externen Zugänge sowie die dazu gestoßenen A-Jugend-Spieler sind voll eingeschlagen. Auch die Spieler, die letztes Jahr in der zweiten Reihe standen, haben sich extrem verbessert. Wir sind mit großen Sorgen in die Spielzeit gegangen. Jetzt können wir glücklicherweise feststellen, dass diese unberechtigt waren.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Wir haben bereits Gespräche geführt, aber auch hier werden wir wieder die jüngere Karte spielen. Wir sind in der Breite gut aufgestellt, daher müssen wir uns noch in der Spitze verbessern. Daher halten wir auch Augen und Ohren offen.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Ich erhoffe mir, dass wir die gezeigten Leistungen der ersten Halbserie bestätigen können. Außerdem wollen wir uns fußballerisch weiterentwickeln und den Entwicklungsprozess fortführen. Es ist einfacher zu verteidigen als das Spiel zu machen. Da wollen wir uns noch weiterentwickeln.

Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell sogar ein Trainingslager?

Mit dem Training beginnen wir wieder am 5. Januar. In der Vorbereitung werden wir an den Grundlagen arbeiten. Unser Spiel ist sehr laufintensiv. Daher müssen wir dort immer auf dem höchsten Level sein.