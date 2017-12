Der VfL Repelen steht nach 17 Spielen auf einem Abstiegsplatz der Landesliga Niederrhein II. Ziel für die Rückrunde ist es, über dem Strich zu stehen. Dabei helfen soll ein Zugang vom FSV Duisburg.

Sascha Weyen, Trainer des VfL Repelen, wie fällt Ihr Fazit der abgelaufenen Hinrunde aus?

Es ist nicht das, was wir uns erhofft haben und schon gar nicht das ausgegebene Ziel. Wir haben in einigen Spielen Punkte liegen lassen. Wir haben in vielen Partien eine gute Leistung gezeigt und waren gleichwertig. Doch wir haben es nicht geschafft, etwas Zählbares mitzunehmen.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Nach jetzigem Stand haben wir einen Zugang und einen Abgang. Vom FSV Duisburg wechselt Mittelfeldspieler Enes Balci Enes Balci» zum Profil zu uns. Dafür wird uns Besnik Saljiji Besnik Saljiji» zum Profil berufsbedingt nicht mehr zur Verfgung stehen. Ansonsten sind wir noch in weiteren Gesprächen, wo ich aber noch nicht mehr zu sagen kann.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Wir müssen uns für unsere guten Leistungen endlich mal belohnen. Dann glaube ich auch, dass wir den Abstiegsplatz verlassen werden. Natürlich kann es jetzt nur unser Ziel sein, über dem Strich zu landen und sowohl den Relegationsplatz als auch den Abstiegsplatz zu vermeiden.

Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell sogar ein Trainingslager?

Nein, ein Trainingslager wird es bei uns nicht geben. Die Vorbereitung beginnen wir am 8. Januar. Dort wollen wir die Grundlagen für eine erfolgreiche Rückserie legen.