In sieben Hallen findet vom 6. bis zum 14. Januar das Bochumer SparkassenMasters statt. Der Veranstalter hat eine Änderung vorgenommen, um die Veranstaltung noch spannender zu gestalten.

So wird in der Endrunde des SparkassenMasters 2018 erstmals mit kompletter Bande gespielt. „Wir wollen damit die Endrunde noch attraktiver für Spieler und Zuschauer machen. Das garantiert noch mehr Dynamik und schnellere Spiele“, betont Klaus-Dieter Leiendecker, Vorsitzender des Fußballkreises Bochum.

In den Vorrunden geht es in sieben Hallen rund.

Bezirk Halle Veranstalter

Mitte Rundsporthalle DJK Adler Riemke

Heinrich-Böll-Halle DJK Arminia Bochum

Nord Sporthalle Heinrichstraße Union Bergen

Ost Sporthalle Am Lohring ESV Langendreer-West

Süd Sporthalle Markstraße Con. Wiemelhausen

SüdWest Sporthalle Dr.-C.-Otto-Str. SC Weitmar 45

West Maria-Sibylla-Merian-Halle SW Eppendorf

Insgesamt werden 369 Spiele ausgetragen – über 1000 Akteure werden dabei sein. Volker Goldmann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Bochum, freut sich darauf, zusammen mit dem Fußballkreis und den Bochumer Vereinen wieder ein Fußballfest für die ganze Familie auf die Beine zu stellen: „Mit der Torausbande werden wir bestimmt noch mehr Tore sehen!“

Für die siegreichen 1. Senioren, Reserve- und Frauen-Mannschaften aus der Vorrunde geht es dann am Wochenende vom 12. bis 14. Januar mit den Endrunden- und Finalspielen in der Rundsporthalle weiter.

Am Freitag (12. Januar) treffen sich die Reservemannschaften zum Budenzauber. Am Samstag (13. Januar) startet das große Familienfest mit der Endrunde der 1. Seniorenmannschaften. Am Sonntag (14. Januar) laufen die Endrunde der Frauen und die große Finalshow mit allen Endspielen.

DJK Wattenscheid als Ausrichter

DJK Wattenscheid ist in diesem Jahr der Ausrichter der Endrunde in der Rundsporthalle. Reinhard Fischer, 1. Vorsitzender DJK Wattenscheid, dankte dem Fußballkreis und der Sparkasse für das Vertrauen. Er freut sich schon auf die drei Endrundentage: „Es liegt zwar viel Arbeit vor uns, aber wir freuen uns auf die Ausrichtung und hoffen natürlich auf eine ausverkaufte Halle am Finaltag. In den letzten beiden Jahren war unsere 1. Mannschaft mit einem ersten und zweiten Platz in der Vorrunde sehr erfolgreich. Es wäre schön, wenn unsere Mannschaften an die Erfolge anknüpfen könnten und in der Endrunde für eine kleine Überraschung sorgen.“

Sparleo und Bobby Bolzer



Gero Behrends von der AgenturBehrends Event & Sport verspricht ein tolles Fußballfest für die ganze Familie: „Mit den Starlets, den Cheerleadern der SparkassenStars, haben wir nicht nur ein optisches Highlight am Finaltag. Sie werden auch für die passende Stimmung sorgen. Zudem gibt es für die Zuschauer noch eine runde Überraschung!“

Terminankündigung

Unter allen siegreichen Mannschaften der Vorrunde werden am Montag (8. Januar 2018) um 18 Uhr in der Sparkasse Bochum die Endspielbegegnungen ausgelost.