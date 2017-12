Rot-Weiß Oberhausen unterlag am Freitagabend beim SC Verl mit 0:2. Wir haben mit RWO-Trainer Mike Terranova gesprochen.

Wer dachte, dass der Oberhausener "Fußballgott" sich nach der zweiten Niederlage in Serie seine Schützlinge vorknöpfen würde, der dürfte eines Besseren belehrt werden. Am Samstag reagierte "Terra" gelassen und seriös auf die Pleite an der Verler Poststraße.

Mike Terranova, wie bewerten Sie die Niederlage in Verl?

Natürlich sind wir nicht glücklich darüber. Aber ich kann meinen Jungs keinen großen Vorwurf machen. Wir sind gut ins Spiel gekommen und haben den Gegner eigentlich im Griff gehabt. Leider treffen wir zuletzt in wichtigen Situationen die falschen Entscheidungen. Das bricht uns im Moment das Genick.

Was meinen Sie genau?

Wir stehen mal einen Schritt im abseits oder verpassen es den Pass zu spielen anstatt noch einen Gegner zu umspielen. Aber wir haben einige junge Spieler im Kader und in dieser Saison auch schon drei A-Jugendliche eingesetzt, die normalerweise in der U19-Bundesliga um den Klassenerhalt fighten. Da dürfen wir nicht zu viel verlangen. Das sind alles super Talente, die aber Fehler machen. Das ist normal.

20 Spiele, 29 Punkte: Sind Sie mit der Ausbeute zufrieden?

Wir haben nur einen Zähler weniger als zum selben Zeitpunkt der vergangenen Saison. Klar, wir hätten mehr Punkte holen können. Wir haben leider auch acht Unentschieden. Wenn ich bedenke, wie wir 1:1-Remis gegen Wegberg-Beeck zum Beispiel gespielt haben, dann ärgert mich das sehr. Die haben eine Chance und machen das Ding in der 90. Minute. Daraus müssen wir lernen. Wir werden jetzt die Woche noch einmal Gas geben und hoffen, dass das Spiel gegen Rödinghausen stattfindet. Im Winter werden wir dann zusehen, dass wir im neuen Jahr 2018 noch besser und vor allem erfolgreicher Fußball spielen.