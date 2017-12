Beim Hinspiel unterlag die SpVg Schonnebeck noch mit 1:4 dem SC West, jetzt will die Mannschaft von Trainer Dirk Tönnies im Rückspiel die Revanche nehmen.

"Im Hinspiel war Düsseldorf die klar bessere Mannschaft", versucht Schonnebecks Trainer Tönnies gar nicht erst die bisher höchste Saisonniederlage zu rechtfertigen und ergänzt: "Aber gerade deshalb wollen wir jetzt natürlich zeigen, dass wir es besser können."

Seit inzwischen zehn Spielen ist die Spielvereinigung ungeschlagen, hat sich in der Oberliga-Niederrhein-Tabelle einen komfortablen fünften Rang erspielt. Und auch der Abstand zum Spitzenreiter SV Straelen ist mit fünf Punkten und einem Spiel weniger noch akzeptabel. So sieht es auch Tönnies: "Nach einem etwas missglückten Start sind wir gut in die Hinrunde rein gekommen. Ich bin wirklich zufrieden, wir haben uns in der Stabilität verbessert, die Defensivarbeit ist gut und es ist endlich Konstanz in unser Spiel gekommen."

Mit diesen neu erarbeiteten Tugenden will Schonnebeck am Sonntag (14.15 Uhr) im Auswärtsduell auch gegen die punktgleichen Düsseldorfer bestehen, wie Trainer Tönnies berichtet: "Wir wollen für das Hinspiel eine Revanche, auch weil wir zeigen wollen, dass wir uns weiter entwickelt haben." Fehlen werden bei dem Duell der privat verhinderte Damian Bartsch und der immer noch Rot gesperrte Geogios Ketsatis.