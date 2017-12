Nico Göer kehrt vom Oberligisten SC Hassel, der seine Mannschaft vom Spielbetrieb zurück zog, zurück zum FC Kray.

Mit dem 20-jährigen Mittelfeldspieler Nico Göer, vermeldet der FC Kray einen weiteren Zugang für die Landesliga-Elf von Trainer Muhammet Isiktas.

Nach einem Kreuzbandriss im Sommer 2016, der erfolgreich operiert wurde, absolvierte Göer für den SV Horst-Emscher 08 nach seiner Genesung ab Februar 2017 alle Partien und wechselte dann zum SC Hassel, von wo aus er nun zurück in seine sportliche Heimat wechselt, in der er als Kapitän der Krayer U19 vor zwei Jahren maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die Niederrheinliga hatte.