Große Überraschung in der 2. Bundesliga! Der 1. FC Union Berlin hat Jens Keller gefeuert. Dabei stehen die Köpenicker auf Platz vier im Unterhaus.

"Ich bin geschockt und kann es nicht verstehen. Wir waren in der vergangenen Woche noch in guten Gesprächen über einen neuen Vertrag", wird Keller bei ran.de zitiert. Der Ex-Profi und Schalke-Trainer - 2012 bis 2014 - war erst vor der vergangenen Saison bei Union Berlin eingestiegen und besitzt noch einen Vertrag bis 2018. Die erste Spielzeit unter Keller hatte der Klub auf Platz vier beendet.

Der bisherige A-Juniorentrainer André Hofschneider wird zunächst das Team betreuen, teilte der Verein am Montag mit. Die Vereinsführung des Berliner Fußball-Zweitligisten sieht das Saisonziel Aufstieg nach der aktuellen sportlichen Entwicklung gefährdet. Die Berliner hatten am Sonntag in Bochum 1:2 verloren und holten aus den jüngsten drei Spielen nur einen Punkt. Union liegt in der Tabelle als Vierter derzeit drei Punkte hinter Relegationsplatz drei und fünf Punkte hinter einem direkten Aufstiegsplatz.