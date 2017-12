Zwei Platzverweise bescherten Blau-Weiß Oberhausen gegen Haldern eine schwere Aufgabe. Doch Trainer Günter Bruns erlebte ein gutes Ende für sein neues Team.

SC 20 - VfB Bottrop 1900 3:0 (1:0)

Starke Vorstellung der „Knappen“! „Ich bin sehr zufrieden. Wir haben kaum etwas zugelassen“, vollzog Ümit Ertural nach dem klaren 3:0-Erfolg über den Tabellenvierten. Der Spielertrainer des Aufsteigers hatte lediglich die Torchancenverwertung bei seiner Mannschaft zu bemängeln. „Es stand lange nur 1:0. Das ist natürlich ein gefährliches Ergebnis“, wusste der 33-Jährige. In der Schlussphase erlöste David Möllmann die Gastgeber mit einem „Doppelpack“ (80., 81.). Im ersten Durchgang hatte Yuki Oka die Blau-Gelben in Führung gebracht (22.).

SC Blau-Weiß Oberhausen - SV Haldern 1:1 (0:1)

In der Nachspielzeit rettete Maurice Nellesen den Lirichern in doppelter Unterzahl einen Punkt und somit auch das Debüt von Hans-Günter Bruns auf der Trainerbank. „Das Spiel lief von Anfang gegen uns. Wir müssten früh zweimal verletzungsbedingt wechseln und lagen schon nach gut zehn Minuten 0:1 hinten“, resümierte der 63-Jährige. Mangelnden Einsatz konnte er seiner Elf nicht vorwerfen. Bruns: „Die Jungs haben alles gegeben und super gekämpft.“ Was Bruns allerdings nicht schmeckte: „Wir waren wieder einmal sehr undiszipliniert und bekommen zwei Platzverweise wegen Meckern. Völlig unnötig.“ Zudem sah der ehemalige RWO-Trainer spielerisch Luft nach oben: „Wir hatten gefühlte 75 Prozent Ballbesitz, haben es aber nicht geschafft, die Mauer der Halderner zu durchbrechen.“ Marcel Kielczewski (Achillessehne) und Mehmet Dag (Knie) mussten verletzt runter. Gelb-Rot: Mehmet Kafli und Mehmet Kaya.

SV Emmerich-Vrasselt - Spvgg. Sterkrade 06/07 1:6 (1:0)

Eine Halbzeit pfui, eine Halbzeit hui! „46 Minuten lang haben wir grottig gespielt. Das hatte wenig mit Bezirksliga zu tun“, fand Christian Dahlbeck klare Worte für den anfänglichen Auftritt seiner Tackenberger. „Da konnten wir froh sein, dass es nur 0:1 stand.“ Mit dem Ausgleich durch Damian Vergara Schlootz (47.) kippte das Spiel völlig zu Gunsten von 06/07. „Von da an waren wir im Spiel. Wir haben eine ganz andere Körpersprache und Laufbereitschaft an den Tag gelegt“, sah Sterkrades Linienchef eine deutliche Leistungssteigerung bei seinen Mannen. Danny Steinmetz (2), Enver Ünal (2) sowie ein Eigentor der Hausherren sorgten für letztlich klare Verhältnisse.

TuB Bocholt - SV Adler Osterfeld 2:0 (1:0)

Nach zuvor zehn Spielen ohne Niederlage mussten die Rothebuscher wieder einen Dämpfer hinnehmen. „Wir haben super angefangen, aber leider kein Kapital daraus geschlagen“, resümierte Udo Hauner. „Danach hat uns Bocholt gut vom Tor weg gehalten. Wir haben nicht schlecht gespielt, haben alles probiert.“ In der Nachspielzeit machte der Tabellenzweite alles klar. „TuB steht nicht umsonst da oben. Die haben einen guten Ball gespielt, gegen sie kann man ruhig mal verlieren“, schloss Osterfelds Übungsleiter.

SC Buschhausen 1912 - BW Dingden 0:1 (0:1)

Der Tabellenvorletzte im Pech! Gegen Spitzenreiter Dingden setzte es eine unglückliche 0:1-Niederlage. „Wir haben ein Riesen-Spiel gemacht. Jeder hat sich von der ersten bis zur letzen Minute voll reingehauen“, zollte Interimstrainer und Kapitän Pascal Daus seiner Mannschaft ein Kompliment. „Wir hätten einen Punkt verdient gehabt.“ Das entscheidende Tor fiel nach einem verwandelten Foulelfmeter in der 33. Minute. Daus: „Kann man geben, muss man aber nicht. Zumindest eine fragwürdige Entscheidung.“

SC 26 Bocholt - SF 1930 Königshardt ausgefallen

Die Partie ist wegen Unbespielbarkeit des Platzes ausgefallen. Neuer Nachholtermin: Donnerstag, 7. Dezember um 19.30 Uhr.