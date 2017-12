Durch ein 6:3 holte sich der BV Rentfort zu Hause drei Punkte.

Der Gast SuS Waltrop hat das Nachsehen. Der Gastgeber ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Im Hinspiel war die SuS Waltrop mit 0:4 krachend untergegangen.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während bei Rentfort Heer und Wellhöner für Hajder und Blume aufliefen, starteten bei Waltrop Gutzeit, Karadag, Schulz und Stöve statt Wölki, Müller, Dirmeier und Noltemeier.

Phillip Potratz sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 3:0 (11./31./33.) aus der Perspektive des BV Rentfort. Hendrik Köster beförderte das Leder zum 1:3 der SuS Waltrop über die Linie (36.). Potratz führte sein Team heute beinahe im Alleingang zum Erfolg: Mit dem 4:1 war er schon das vierte Mal an diesem Tag erfolgreich (39.). Bevor es in die Pause ging, hatte Marvin Gatberg noch das 2:4 von Waltrop parat (40.). Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Mirko Hülskemper von Rentfort den Platz. Für ihn spielte Lars Wulfert weiter (49.). Maurice Krüger war zur Stelle und markierte das 3:4 der SuS Waltrop (60.). Nico Haufe beseitigte mit seinen Toren (70./89.) die letzten Zweifel am Sieg des BV Rentfort. Insgesamt reklamierte die Rentforter gegen Waltrop einen ungefährdeten Heimerfolg für sich.

Rentfort präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 40 geschossene Treffer gehen auf das Konto des BV Rentfort. Mit dem souveränen Sieg gegen die SuS Waltrop festigt Rentfort die dritte Tabellenposition. Die bisherige Spielzeit des BV Rentfort ist weiter von Erfolg gekrönt. Rentfort verbuchte insgesamt zehn Siege und zwei Remis und musste erst vier Niederlagen hinnehmen.

Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von Waltrop ist deutlich zu hoch. 55 Gegentreffer – kein Team der Bezirksliga Westfalen 9 fing sich bislang mehr Tore. In den letzten fünf Partien ließ der Gast zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich fünf. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation der SuS Waltrop immens. Die Waltroper kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile zehn zusammen hat. Ansonsten stehen noch vier Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Als Nächstes steht für den BV Rentfort eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (14:30 Uhr) geht es gegen die Reserve der Spvgg. Erkenschwick. Waltrop empfängt parallel Genclerbirligi Resse.