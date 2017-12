Am Sonntag trafen der Hamminkelner SV und RSV Praest aufeinander.

Das Match entschied Hamminkeln mit 2:0 für sich.

Praest nahm in der Startelf vier Veränderungen vor und begann die Partie mit Thyssen, Legeland, Stein und Szczepinski statt Wolters, Döring, Schwarz und Sangs. Auch der HSV tauschte auf vier Positionen. Dort standen Paus, Quartsteg, Müller und Hollenberg für Klump, Hoffmann, Götz und Storm in der Startformation.

Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Christoph Müller mit dem 1:0 für den Hamminkelner SV zur Stelle (45.). Zur Pause wusste der Gast eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Bei Hamminkeln kam Lasse Hoffmann für Marius Laub ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (56.). Hoffmann versenkte die Kugel zum 2:0 für den HSV (74.) Am Ende punktete die Hamminkelner dreifach bei RSV Praest.

Praest baute die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus. Trotz der Niederlage behält der Gastgeber den elften Tabellenplatz.

Der Hamminkelner SV schraubt das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 26 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz neun. RSV Praest erwartet am Sonntag Adler Osterfeld. Kommenden Samstag (16:30 Uhr) tritt Hamminkeln beim SC 20 Oberhausen an.