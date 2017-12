Holstein Kiel hat die Gerüchte um einen Wechsel von Trainer Markus Anfang zum 1. FC Köln als unrealistisch zurückgewiesen.

«Die Frage stellt sich für mich nicht», sagte Holsteins Sport-Geschäftsführer Ralf Becker am Sonntag im Fußball-Talk des TV-Senders Sky Sport News. «An mich ist niemand herangetreten.»

Anfang, der Holstein Kiel von der 3. Liga an die Spitze der 2. Bundesliga geführt hat, war am Samstag in Medien als möglicher Kandidat für den Trainerposten beim Bundesliga-Schlusslicht 1. FC Köln in die Diskussion gebracht worden. Der 43 Jahre alte Fußballlehrer hatte auf Nachfrage einen möglichen Wechsel weder bejaht noch dementiert.

«Wir sind mit dem Trainer super zufrieden. Wir wollen ihn so lange wie möglich behalten», sagte Becker. Der Vertrag von Anfang läuft bis Sommer 2019. Die Kieler wollen den Kontrakt, der nur für die 2. Bundesliga gelten soll, verlängern.