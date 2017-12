Rot-Weiss Essen hat auf die Spielabsage beim Wuppertaler SV reagiert und für Samstag ein Testspiel vereinbart. Dieses verlief positiv für den Regionalligisten.

RWE gastierte beim FC Brünninghausen und siegte gen den westfälischen Oberligisten mit 1:0. Kamil Bednarski erzielte vor rund 100 Zuschauern nach 64 Minuten das Tor des Tages.

RWE-Trainer Argirios Giannikis setzte 14 Feldspieler ein und ließ im Tor Marcel Lenz über die volle Distanz spielen. Über 90 Minuten durften auch Philipp Zeiger, Hervenogi Unzola, Tolga Cokkosan, Boris Tomiak, Nico Lucas und Cedric Harenbrock ihr Können zeigen. Marcel Platzek, Timo Becker, Timo Brauer, Robin Urban, Benjamin Baier, Jan-Steffen Meier und Kamil Bednarski wurden aus- beziehunsgweise eingewechselt.

Die angeschlagenen Spieler David Jansen, Kai Pröger und Kevin Grund wurden geschont. Sie sollen aber zu Beginn der Woche wieder ins Training einsteigen und für das Spiel am Samstag ). Dezember, 14 Uhr, Stadion Essen) gegen den KFC Uerdingen wieder ein Thema sein.

Wir haben nach dem Spiel in Brünninghausen mit Essen Sportlichen Leiter Jürgen Lucas gesprochen.

Jürgen Lucas wie bewerten Sie diesen Test?

Es ist wichtig, dass wir gespielt haben und sich niemand verletzt hat. Das war ein ordentlicher, von unserer Seite disziplinierter Test. In der ersten Halbzeit haben wir einem guten Oberligisten, das muss man auch betonen, einige Torchancen ermöglicht. Das hat uns weniger gefallen. Auf der anderen Seite war es schön zu sehen, dass Marcel Lenz geprüft wurde und diese Bälle hervorragend meisterte. Er wird ja auch in der Liga unseren verletzten Stammtorwart Robin Heller ersetzen. Das war ein guter Test für Marcel.

Gute sechs Wochen ist Trainer Giannikis nun im Amt. Welche Veränderungen haben Sie beobachtet?

Unser neuer Trainer legt sehr viel Wert auf eine disziplinierte Defensivarbeit. Ich finde, dass wir das bislang gut gemacht haben. Nach vorne hin wollen wir als Mannschaft kreativ spielen und Torchancen kreieren. Das ist uns bis auf das Spiel gegen Borussia Dortmund II bislang auch gut gelungen.

Am Samstag kommt der KFC Uerdingen. Wie schätzen Sie diesen Gegner ein?

Wir haben Uerdingen zuletzt in Köln und auch am Freitag gegen Bonn beobachtet. Jeder kann die Tabelle lesen und weiß, was da auf uns zukommt. Wir freuen uns aber auf diese Aufgabe. Wir wollen uns mit Uerdingen messen und zeigen, dass wir mithalten können. Der KFC verfügt über eine sehr robuste, erfahrene Mannschaft, die schwer zu knacken ist. Aber an der Hafenstraße ist alles möglich.