Mit dem 3:2-Derbysieg gegen den VfL Bochum ist der U19 von Borussia Dortmund ein guter Start in die Rückrunde der Bundesliga geglückt.

Zum Ende hin hat es etwas geknirscht im Getriebe. Nachdem sich die U19 von Borussia Dortmund nach der Niederlage zum Saisonauftakt gegen den VfL Bochum mit einer starken Serie von acht Spielen ohne Misserfolg im oberen Tabellenbereich festgesetzt hatte, wollte es zum Ende der Hinrunde nicht mehr so richtig rund laufen beim amtierenden deutschen A-Junioren-Meister. Gegen die Rheinländer vom 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf gab es keine Zähler für den BVB, im Heimspiel gegen Preußen Münster immerhin ein Pünktchen. Pünktlich zum Rückrundenstart beendeten die jungen Borussen den aufkeimenden Negativtrend aber schon wieder - und revanchierten sich mit dem 3:2 (0:1)-Sieg im Derby gegen den VfL Bochum dabei auch gleich für die Niederlage zu Saisonbeginn.

Für BVB-Trainer Benjamin Hoffmann war der Dreier beim Reviernachbarn ein wichtiger Erfolg: "Der Sieg war in dem Sinne wichtig, dass man nicht in eine Negativ-Spirale gerät", erklärte der Junioren-Trainer nach dem Sieg bei blau und weiß. "Dass die Jungs weiter an sich glauben und selbstbewusst auftreten können, dafür war der Sieg natürlich extrem wichtig."

Am Mittwoch wartet Real Madrid

Bevor sich der 39-Jährige mit seinen Schützlingen darauf konzentrieren kann, im Heimspiel gegen den SC Paderborn den nächsten Liga-Erfolg nachzulegen, könnte die Borussia ihr frisch gestärktes Selbstbewusstsein schonmal für die Youth League nutzen: Dort trifft die Hoffmann-Elf am Mittwoch auf Real Madrid.