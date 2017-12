Zum 14. Spieltag der U19-Bundesliga West empfing der VfL Bochum Borussia Dortmund. In einem packenden Revierderby unterlagen die Hausherren mit 2:3 (1:0).

Dass zum Start der Rückrunde die erste Saisonniederlage auf die A-Jugend des VfL Bochum warten würde, hätte zu Spielbeginn wohl kaum einer der 342 anwesenden Anhänger erwartet. Mit voller Entschlossenheit gingen die Blau-Weißen ins Duell mit dem Reviernachbarn aus Dortmund und waren früh im Pech, als Schiedsrichter Florian Böhm Tim Kaminski gleich zwei Mal zurückpfiff, ehe der Stürmer zur frühen Führung hätte einnetzen können (3./4.). "Wir haben das in der ersten Halbzeit richtig gut gemacht", bilanzierte Bochums Trainer Dimitrios Grammozis nach dem Abpfiff.

Gegen taktisch gut eingestellte, aber im ersten Durchgang oftmals auch etwas schludrig agierende Borussen war es dann Bochums Ulrich Bapoh, der sich nach einem Dortmunder Fehlpass von Kaminski bedienen ließ, um zur bis dorthin verdienten Führung für den VFL einzuschieben (20.). "In der ersten Halbzeit haben wir uns mit einem Individuellen Fehler für eine taktisch gute Leistung bestraft", erklärte BVB-Trainer Benjamin Hoffmann Dortmunds Rückstand zur Pause.

Zwei Doppelpacks und Elfer-Ärger

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich das Geschehen am Bochumer Tippelsberg dann schnell zu einer "wilden" Angelegenheit, wie Hoffmann es später mit einem Schmunzeln formulierte. Und Recht hatte er damit: Nachdem Robin Luca Kehr seine Dortmunder nur zehn Minuten nach der Pause zum 1:1-Ausgleich schoss, stellte Luca Kilian die Partie dann mit einem Doppelpack auf den Kopf: Gleich zwei Mal schaltete Dortmunds Innenverteidiger nach einer Standardsituation am schnellsten und baute die Führung für den BVB auf 3:1 aus (60./71.).

Der VFL machte es aber nochmal spannend. Nur vier Minuten nach Kilians zweitem Streich gelang auch Bapoh der Doppelpack (75.). Der Angreifer hätte sich jedoch wohl auch gefreut, wenn das Schiedsrichtergespann kurz zuvor eine zumindest fragwürdige Entscheidung zu seinen Gunsten gefällt hätte: Nachdem sich der 18-Jährige mit einem starken Solo durch die Dortmunder Reihen arbeitete, wurde er im Strafraum der Gäste von den Beinen geholt. "Es gab ein paar strittige Situationen, in denen es vielleicht auch einen Elfmeter für uns hätte geben können", kommentierte VFL-Trainer Grammozis nach Spielende.

Am Ende konnte der VFL Bochum die erste Saisonniederlage nicht verhindern. Wenngleich er am Auftritt seiner Mannschaft auch den ein oder anderen Kritikpunkt fand, lobte Grammozis seine Elf im Anschluss aber dennoch: "In der zweiten Halbzeit gab es eine Phase, in der wir ein bisschen unkonzentriert waren und die Ordnung nicht mehr so gehalten haben. Das wurde von den Dortmundern dann brutal bestraft. Die Jungs sind aber nochmal rangekommen und haben eine super Mentalität bewiesen", erklärte der 39-Jährige.

Auch BVB-Trainer Hoffmann war zufrieden mit seinen Borussen. Für ihn war der Sieg letztlich aber auch eine Frage des Glücks: "Meine Jungs haben das in der zweiten Halbzeit sehr gut gemacht. Im Hinspiel hatte der VFL das Quäntchen Glück auf seiner Seite, heute hatten wir es."