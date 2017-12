Der KFC Uerdingen siegte am 19. Spieltag der Regionalliga West vor 1.573 Zuschauern dank Lucas Musculus verdient mit 2:1 (1:0) gegen den Bonner SC.

Das Spitzenduo der Regionalliga West geht im Gleichschritt vorneweg. Nach dem 1:0-Sieg von Viktoria Köln über den SV Rödinghausen konnte auch der KFC mit einem knappen, aber verdienten Sieg über den Bonner SC die nächsten drei Punkte einfahren. Die Krefelder schlossen damit punktuell wieder zur Viktoria aus Köln auf, die ebenfalls wie der KFC bei 39 Punkten steht, aufgrund der besseren Tordifferenz aber weiterhin von ganz oben in der Tabelle grüßt.

Im heimischen Grotenburg-Stadion ist und bleibt der KFC Uerdingen eine Macht. Kein Spiel verlor die Elf von Trainer Michael Wiesinger hier in dieser Spielzeit und ist damit das stärkste Heim-Team der Liga. Dass der Bonner SC aber ein unangenehmer Gegner sein kann, zeigte sich bereits am zweiten Spieltag, als der Sportclub dem KFC eine der beiden bisher einzigen Saisonniederlagen zufügen konnte.

Auf Wiedergutmachung getrimmt, nahmen die Uerdinger das Zepter gleich zu Beginn des Spiels in die Hand. Nach sechs Minuten brachte KFC-Kapitän Christopher Schorch sein Team dann nach einer Ecke in Führung. Der 28-Jährige stieg am höchsten und köpfte den Ball platziert ins Eck. Der KFC hatte im Anschluss Chancen für über zehn Treffer, jedoch ließen Marcel Reichwein, Florian Rüter und Co. diese allesamt aus – zum Ärgernis Wiesingers. „Nach dem 1:0 müssen wir nachlegen. Das war unser Manko. Aber das ist auch nichts Neues. Wenn man sich unser Torverhältnis anschaut, weiß man, wo unsere Probleme liegen“, erklärte der ehemalige Nürnberger Bundesligatrainer.

Und wer die Tore vorne nicht schießt, bekommt sie hinten dann rein. Nach dem Seitenwechsel brachte der Kapitän auf der anderen Seite, Dario Schumacher, den BSC wieder ins Spiel, nachdem er aus über 20 Metern sehenswert in den Winkel traf. Die Erlösung für alle KFC-Anhänger brachte dann Lucas Musculus, der in der letzten Saison noch für Bonn auf Torejagd ging, kurz vor Schluss in der 86. Minute.

Schlechte Chancenverwertung trübt die Stimmung

Am Ende sprachen Wiesinger und sei Gegenüber, Bonn-Trainer Daniel Zillken, von einem „verdienten Sieg für den KFC“. Wiesinger: „Alles andere außer ein Sieg wäre für uns nicht zu verstehen gewesen. Wir haben eine richtig gute Spielanlage gehabt, wir waren druckvoll, präsent.“ Der gebürtige Burghausener habe sich nur noch von seiner Mannschaft gewünscht, dass sie sich selber mehr belohnen.

Bonns Zillken war mit der Leistung seiner Mannschaft trotz der knappen Niederlage ebenfalls nicht ganz unzufrieden und lobte den „aufopferungsvollen Kampf“ seines Teams. Aufgrund der höheren Spielanteile der Uerdinger und der Ambitionen, die der KFC nun mal mit sich bringe, war die Niederlage dann auch kein Drama.