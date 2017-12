Nach dem 3:6 gegen Baumberg geht es für den Aufsteiger VfB Speldorf nach Düsseldorf-West. Angreifer Alexandros Armen steht nicht in der Startelf.

Zwei Wochen lang hatten die Fußballer des VfB Speldorf Zeit, um das böse 3:6 gegen die Sportfreunde Baumberg zu verarbeiten. Ob das geklappt hat, wird sich am Sonntag zeigen. Allerdings steht dem Aufsteiger mit dem SC Düsseldorf-West erneut ein äußerst harter Brocken gegenüber. Anstoß an der Schorlemerstraße in der Landeshauptstadt ist um 14.15 Uhr.

Trainer Christian Mikolajczak verzichtete auf eine zusätzliche Trainingseinheit am spielfreien Wochenende und sah sich stattdessen das spektakuläre Revierderby im Stadion an. Seine Jungs hatten daher von Samstag bis Montag frei, ehe am Dienstag die Vorbereitung auf das Düsseldorf-Spiel wieder aufgenommen wurde.

„Dass es eine harte Nuss ist, wissen wir auch“, sagt Christian Mikolajczak, über den Tabellensechsten, der aber nur zwei Punkte hinter dem Spitzenreiter liegt und in dieser Saison auch schon selbst ganz oben stand. Der SC spielt im dritten Jahr in der Oberliga. „Das zeigt, dass sich der Verein gut entwickelt hat und die Mannschaft gewachsen ist“, sagt Christian Mikolajczak.

Komplett abhaken möchte der VfB-Coach das Baumberg-Spiel noch nicht. Lieber zieht er die Lehren aus dieser klaren Niederlage, die ohne die gute letzte halbe Stunde sogar noch böser hätte ausfallen können. „Wir haben gesehen was passiert, wenn wir nicht konzentriert genug arbeiten“, sagt Mikolajczak. Neben dem Dauerthema, dass die Speldorfer oft die Anfangsphase verschlafen, möchte der Trainer aber auch wieder die Moral in seinem Team wecken. „Das ist der nächste Hebel, an dem wir ansetzen müssen. Nach einem Rückstand müssen wir weiter dran glauben und konzentriert bleiben“, fordert er.

Bisher führt dieser Umstand ein ums andere Mal dazu, dass Niederlagen des VfB recht deutlich ausfallen – fünf Tore gegen Fischeln, vier gegen Monheim, gar sechs eben gegen Baumberg.

Andersrum muss sich der VfB an einem guten Tag auch vor den Düsseldorfern nicht verstecken. „Wir wollen in den letzten Spielen noch einmal Punkte hamstern“, sagt Mikolajczak im Hinblick auf die Rückrunde, die mit dem Vorbereitungsstart am 15. Januar beginnt.

Sturmbesetzung noch unklar

Im drittletzten Spiel der Hinrunde wird Alexandros Armen nicht mit dabei sein. Der Stürmer war aus privaten Gründen für zwei Wochen in Griechenland und hat nicht trainiert. Problem: Auch Esad Morinas Einsatz ist aufgrund von Knieproblemen noch nicht zu einhundert Prozent sicher. Unter Umständen müssen Abdul Rahman Yussif oder Janis Timm ganz vorne spielen. Innenverteidiger Kevin Müller hat seine Probleme im Oberschenkel auskuriert und kehrt in die Speldorfer Startformation zurück.