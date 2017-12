Die erste Halbserie in der Fußball-Westfalenliga hat Viktoria Resse vergeigt. Neun Punkte und Tabellenletzter, in der Rückrunde soll das besser werden.

Am besten schon am Sonntag, wenn der Tabellenzweite Holzwickeder SC an den Emscherbruch kommt (14.15 Uhr). Keine guten Voraussetzungen für den Start einer Aufholjagd, doch das Hinspiel macht der Viktoria Hoffnung.

Denn in ihrem allerersten Westfalenligaspiel kamen die Resser in Holzwickede nach einem 0:2-Pausenrückstand fast nochmal zurück, am Ende stand ein enges 1:2. „Das war eine knappe Geschichte“, erinnert sich auch Marco Schröder, der Viktorias urlaubenden Trainer Frank Conradi an der Seitenlinie vertreten wird. Trotzdem weiß er natürlich: „Um Sonntag etwas zu holen, muss die Einstellung stimmen, müssen wir Glück haben, und dann könne wir gucken, ob was drin ist.“

Zumal die Viktoria nicht gerade mit geschwollener Brust in das Spiel geht. Die vergangene Partie verlor Resse völlig unnötig gegen Finnentrop/Bamenohl, es war die mit Abstand schlechteste Saisonleistung. „Dieses Spiel müssen wir erstmal aus den Klamotten schütteln“, sagt Schröder, der bis auf den langzeitverletzten Mike Neumann wohl auf alle Spieler zurückgreifen kann. Lediglich Stefan Colmsee ist leicht angeschlagen, sein Einsatz steht auf der Kippe.

Von seiner Mannschaft erwartet Schröder eindeutig eine Sache: „Wir müssen wieder mehr über den Teamgeist kommen, das, was uns so stark gemacht hat. Erst kämpfen, dann können wir wieder über das Spielerische nachdenken.“

Ohne Kampf wird es wohl auch nicht gehen gegen den Tabellenzweiten aus Holzwickede. „Eine sehr kompakte und auch spielstarke Truppe“, wie Schröder sagt. Aber aus dem Hinspiel wissen sie in Resse: Auch die Holzwickeder sind nicht unschlagbar.