Fußball-Zweitligist VfL Bochum bestreitet am Sonntag (13:30 Uhr, Sky) sein letztes Heimspiel vor der Winterpause. Gegen Union Berlin muss ein Sieg her.

Kevin Stöger bringt es auf den Punkt. Angesprochen auf die Serie von vier Unentschieden in Folge, wird der Mittelfeldspieler ernst: "Es ist schön, dass wir seit vier Spielen ungeschlagen sind. Aber das bringt uns nichts. Wir brauchen am Sonntag unbedingt einen Dreier", sagt der 24-Jährige vor dem Duell mit dem ambitionierten Tabellenvierten.

Nur ein spätes Tor von Fortuna Düsseldorf am vergangenen Montag gegen Dynamo Dresden (1:3) hat verhindert, dass die Bochumer auf den Relegationsplatz abrutschen. Zwei Spiele vor dem Abschluss der Hinrunde gibt es durchaus Grund zur Panik an der Castroper Straße. "Schlimmer geht es nicht", weiß Torhüter Felix Dornebusch.

Der 23-Jährige wird gegen die Eisernen den Platz des verletzten Manuel Riemann einnehmen. Es ist sein fünfter Einsatz in dieser Saison nach den Partien gegen Darmstadt, Heidenheim und Nürnberg sowie in Aue, als er nach 64 Minuten einsprang. Vor dem wichtigen Heimspiel gegen Union versucht Dornebusch Selbstbewusstsein zu vermitteln: "Ich fühle mich gut, und bin fit. Das Wichtigste ist, dass wir als Mannschaft an uns glauben und punkten."

Drei Punkte benötigt auch der VfL-Trainer, um seine Chancen auf eine Fortsetzung seiner Tätigkeit als Cheftrainer der Profis über die Winterpause hinaus zu verbessern. Rasiejewski und die Bochumer stehen im letzten Heimspiel vor der Winterpause mit dem Rücken zur Hand. Die leidgeprüften Fans sollen mit einem Erfolgserlebnis für die desolate Hinrunde entschädigt werden. Rasiejewski: "Es ist für uns das letzte Heimspiel des Jahres, die Mannschaft ist heiß darauf, sich im Ruhrstadion positiv von den Fans zu verabschieden."

Eisfeld steht wieder zur Verfügung

Laut Rasiejewski ist "eine der besten Mannschaft der Liga" zu Gast in Bochum. Personell sieht es dafür vielversprechend aus. Lediglich Riemann, Maxim Leitsch und Luke Hemmerich stehen nicht zur Verfügung. Robert Tesche, den eine Blinddarmentzündung geplagt hat, konnte schon wieder trainieren. Thomas Eisfeld konnte in den letzten beiden Tagen problemlos mit der Mannschaft trainieren.