Im Hinspiel sorgte die Niederlage gegen den Bonner SC für den nötigen Weckruf. Freitag (19:30 Uhr, live im RS-Ticker) will der KFC Uerdingen wieder in die Spur finden.

Aktuell steht der Oberliga-Aufsteiger aus Krefeld auf dem zweiten Tabellenplatz. Einzig das schlechtere Torverhältnis trennt die Elf von Trainer Michael Wiesinger vom Spitzenreiter Viktoria Köln. "Mit der Hinrunde können wir auf jeden Fall zufrieden sein, aber es ist genauso, wie wir es vorhergesehen haben: Die Liga ist verdammt eng", weiß Wiesinger um die Brisanz.

Erst zweimal musste sich seine Mannschaft in dieser Saison geschlagen geben: Schon am zweiten Spieltag in der neuen Liga unterlagen die Uerdinger mit 0:1 (0:1) gegen den Bonner SC. Negativ möchte der KFC-Trainer dieser Niederlage aber gar nicht bewerten: "Ich denke sogar, dass dieses Spiel uns sehr weit nach vorne gebracht hat, weil es uns gezeigt hat, dass wir keine Mannschaft, egal wo sie in der Tabelle steht, unterschätzen dürfen." Aktuell stehen die Bonner auf dem 14. Tabellenplatz.

Trotzdem möchte der KFC nach seiner überraschenden zweiten Niederlage gegen die Reservemannschaft des 1. FC Köln (0:1) am vergangenen Spieltag Wiedergutmachung betreiben. Fehlen wird dabei allerdings Abwehrspieler Alexander Bittroff, der mit seiner Sehnenverletzung wohl bis zum nächsten Jahr pausieren muss. Und auch der Einsatz des Ex-Esseners Leon Binder (krank) ist noch fraglich. "Wir sind dennoch extrem motiviert, zumal wir wissen, dass wir kein normaler Aufsteiger sind", spielt Wiesinger auf das durchaus vorhandene Kapital der Uerdinger an.

Wir wissen, dass wir kein normaler Aufsteiger sind Michael Wiesinger

In der Rückrunde will der Aufsteiger den selbst gesteckten Zielen weiter gerecht werden. "Wir stehen deshalb auch tagtäglich im Austausch und werden in der Winterpause gemeinsam mit dem Vorstand schauen, wie wir uns qualitativ noch verstärken können", schließt der KFC-Trainer Zugänge im Winter nicht aus.