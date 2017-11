Mit einem Sieg könnte ETB SW Essen den Anschluss an die Spitzenplätze der Oberliga wieder herstellen. Auf Manfred Wölppers Team wartet aber am Wochenende kein leichter Gegner.

Mit dem 1. FC Monheim reist am Sonntag (14.15 Uhr) der Tabellenvierte zu den Essenern an. Der Aufsteiger steht aktuell auf dem achten Platz der Oberliga-Niederrhein-Tabelle. „Monheim ist eine sehr starke Truppe, die vor allem durch ihre Stärke im Kollektiv überzeugt“, weiß Wölpper um die Stärken der Gäste. Zudem hat der FC mit Benjamin Schütz den zweitbesten Torschützen der Liga (14 Treffer) in seinen Reihen. „Das wird auf jeden Fall alles andere, als ein leichtes Spiel.“

Dennoch: Mit einem Sieg könnte der ETB wieder bis auf Rang fünf herankommen. Eine Rechnung, die bei Trainer Wölpper auf wenig Verständnis stößt: „Natürlich schaut man immer wieder in die Tabelle, obwohl man es nicht sollte. Und wir haben auch unsere Punkte mit denen der anderen verglichen, es bringt aber nichts, wenn man vor dem Spiel anfängt zu rechnen. Das kann man machen, wenn wir den Sieg geholt haben.“

In dieser Hinsicht ist der ETB-Trainer schon von der bisherigen Hinrunde gezeichnet: Nach einem guten Start mit vier Siegen und einem Unentschieden wurde die Euphorie der Schwarz-Weißen schnell gedämpft: Nur sieben Punkte aus acht Spielen. Zuletzt hat sich das Wölpper-Team aber wieder berappelt und nahm aus den letzten drei Spielen immerhin zwei Siege mit. „Wir haben bärenstark angefangen, aber dann einfach zu sehr nachgelassen. Das lag zum einen an uns, aber auch an anderen Faktoren“, hadert Wölpper mit einigen Schiedsrichterentscheidungen der Hinrunde.

Mit einem Sieg soll nun noch einmal das letzte Spiel vor der Rückrunde gekrönt werden. Zurückkehren, wird nun auch der lange verletzte Abwehrspieler Sebastian Michalsky. Auf seinen gesamten Kader wird ETB-Trainer Wölpper aber wohl nicht zurückgreifen können: „Wir haben einige angeschlagene und verletzte Spieler, für die der Einsatz am Sonntag wahrscheinlich leider noch zu früh kommen wird.“