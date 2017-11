Der 1. FC Kaan-Marienborn ist in der Oberliga nicht zu stoppen: Souverän führt das Team von Thorsten Nehrbauer die Tabelle an. Der Aufstieg ist trotzdem kein Thema.

Dabei könnte der FC so langsam damit anfangen den Aufstieg in die Regionalliga wieder in Erwägung zu ziehen: Acht Punkte beträgt der Vorsprung auf den Tabellenzweiten der Oberliga Westfalen, ASC Dortmund. Einzig am ersten Spieltag musste sich das Team des Ex-Profis Nehrbauer geschlagen geben. Gegen Eintracht Rheine unterlag man mit 1:3 (0:1).

Danach folgte allerdings eine beeindruckende Serie: Neun Siege in zwölf Spielen, seit Ende August ist der FC somit ungeschlagen. „Wir haben einen sehr funktionierenden Kader, der äußerst effektiv ist“, freut sich Nehrbauer über den Erfolg seiner Schützlinge, mahnt gleichzeitig aber auch zur Vorsicht: „Wir müssen weiterhin vor jedem Gegner, egal welchen Tabellenplatz er hat, Respekt haben. Wenn wir das nicht haben, gibt es hinterher eine böse Überraschung.“

Als nächster Gegner wartet nun mit dem SV Lippstadt der Tabellenvierte auf die Siegener. „Das ist eine Mannschaft, die eine aufstrebende Tendenz vorzuweisen hat“, hat sich Nehrbauer auch mit diesem Gegner intensiv auseinandergesetzt und lobt besonders die Offensive des SV: „Vor allem im Angriff sind sie sehr stark und unberechenbar.“ Dennoch ist die Marschroute für seine Mannschaft klar vorgegeben: „Wir wollen den Abstand zu unseren Verfolgern weiterhin hoch halten und uns individuell, aber auch als Mannschaft weiter entwickeln.“

Dass der weitere sportliche Erfolg auch in der Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg gipfeln könnte, damit möchte sich Nehrbauer noch gar nicht beschäftigen: „Das ist nicht Teil meiner Arbeit. Ich bin dafür da, um den sportlichen Erfolg zu bringen. Die Planungen für die kommende Saison, sei es in der Regional- oder in der Oberliga, liegen komplett beim Vorstand.“

Neuverpflichtungen zur Rückrunde schließt der ehemalige Profi, der in der 1. Bundesliga unter anderem für Bayer Leverkusen, Hannover 96 und Mainz 05 auflief, indes nicht komplett aus: „Aktuell haben wir einen sehr funktionierenden Kader, sollte sich aber ein gutes Angebot ergeben, würden wir natürlich auch zuschlagen.“