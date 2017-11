VfL Bochum Wieder kein Sieg, kein Niveau, die Krise bleibt

Der VfL Bochum hat das wichtige Auswärtsspiel bei Erzgebirge Aue nicht gewonnen. In einer niveauarmen Partie reichte es am Ende zu einem 1:1 (1:1) - das vierte Bochumer Remis in Serie.