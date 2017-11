Der FC Kray hat sich auf ein tolles Pokalwochenende gefreut. Doch sowohl die erste Mannschaft als auch die U19 verloren ihre Spiele im Kreispokal.

Am Samstag traf die U19 der Krayer auf Rot-Weiss Essen. Die Rollen waren vor dem Spiel klar verteilt. RWE war der große Favorit, Kray wollte den Stadtnachbarn ärgern. Das gelang - bis zum Elfmeterschießen. In diesem setzte sich RWE durch - 5:4 hieß es am Ende für die Mannschaft von Trainer Damian Apfeld.

Im anderen U19-Kreispokal-Halbfinale siegte der ETB SW Essen mit 5:0 bei der SG Essen-Schönebeck. Moritz Speh traf nach elf Minuten ins eigene Tor, nach der Führung für die Gäste sorgten Bünyamin Sahin, Caner Deniz (2) und Kubilay Kirlangic für klare Verhältnisse. Das Endspiel um den Kreispokal steigt am 1. Mai 2018.

Im Kreispokal der Seniorenmannschaften traf der Landesligist FC Kray im Viertelfinale auf den Bezirksligisten Vogelheimer SV. In dieser Partie waren die Krayer der Favorit. Doch diesmal setzte sich der Underdog aus Vogelheim durch. Die Krayer, die ersatzgeschwächt antreten mussten, rannten ab der 35. Minute einem Rückstand hinterher. Timo Nickel traf für den Gast. Nach dem Wechsel erhöhte Steven Simon nach 51 Minuten für Vogelheim auf 2:0. Ray Ceka konnte für den FCK kurz vor dem Ende nur noch auf 1:2 verkürzen.

Vogelheim ist damit die zweite Mannschaft, die sich für das Kreispokal-Halbfinale qualifizieren konnte. Zuvor war der ESC Rellinghausen mit dem 3:2 bei den SF Niederwenigern in die Runde der letzten Vier eingezogen. Die anderen beiden Halbfinalteilnehmer werden am Dienstag (28. November) ausgespielt. Dann trifft der SC Werden-Heidhausen auf den VfB Frohnhausen und Blau-Weiß Mintard spielt gegen die Sportfreunde Katernberg.