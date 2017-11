Bastian Oczipka Als Kevin Großkreutz ihn am Kopf traf

Wenn Schalke-Verteidiger Bastian Oczipka am Samstag im Signal-Iduna-Park aufläuft, denkt er an zwei Dinge: an die 1:2-Pokalfinal-Pleite mit Eintracht Frankfurt gegen den BVB und an seine bisher schlimmste Verletzung.