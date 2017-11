3. Liga Paderborn verliert gegen KSC - Münster siegt

Der SC Paderborn hat sich in der 3. Fußball-Liga einen Ausrutscher geleistet. Der Tabellenführer unterlag am Freitag daheim gegen den Karlsruher SC mit 0:2 (0:0), bleibt aber souverän an der Tabellenspitze.