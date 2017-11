Der SC Paderborn hat sich in der 3. Fußball-Liga einen Ausrutscher geleistet. Der Tabellenführer unterlag am Freitag daheim gegen den Karlsruher SC mit 0:2 (0:0), bleibt aber souverän an der Tabellenspitze.

Fabian Schleusener (48.) und Marcel Mehlem (61.) trafen für die Gäste aus Baden-Württemberg. Die Mannschaft von Alois Schwartz bleibt nach anfänglichen Startschwierigkeiten seit sechs Spieltagen ungeschlagen und verbuchte den fünften Sieg. Der KSC kletterte auf Rang sieben. Paderborn hatte in der 77. Minute die Chance zum Anschlusstreffer, doch Massih Wassey scheiterte vom Elfmeterpunkt am KSC-Keeper Benjamin Uphoff. Preußen Münster gewann sein Heimspiel gegen den Chemnitzer FC mit 1:0 (0:0). Simon Scherder (49.) erzielte den entscheidenden Treffer. Münster zieht somit an den Sachsen vorbei auf Platz 14. Im dritten Spiel am Freitag trennten sich Aufsteiger SV Meppen gegen die SG Sonnenhof Großaspach mit 1:1 (1:0).

