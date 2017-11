Vor etwas mehr als einem Monat hat Argirios Giannikis den Regionalligisten Rot-Weiss Essen als Trainer übernommen. Wir trafen uns mit ihm zum großen RS-Interview.

Neun Jahre lang war Argirios Giannikis in verschiedenen Mannschaften beim Karlsruher SC. In dieser Zeit hat er Hakan Calhanoglu zu den Profis geholt und den Mönchengladbacher Profi Vincenzo Grifo entdeckt. Wie es jedoch dazu kam, dass er Co-Trainer von Markus Kauczinski wurde und warum er es selbst nicht zum Profi geschafft hat, verrät er im zweiten Teil unseres Interviews mit ihm.

Argirios Giannikis, bei meiner Recherche habe ich bisher noch nichts über Ihre aktive Zeit gefunden. Wie war denn der Fußballer Argirios Giannikis?

Ich war ziemlich lange als Spieler beim Karlsruher SC unterwegs, habe dann nach meinem ersten Seniorenjahr sofort aufgehört, weil zum einen mein Körper nicht mitgemacht hat, aber zum anderen auch beim Talent ein bisschen etwas gefehlt hat. Ich habe in der Jugend immer höherklassig gespielt, auch ganz höchste Klasse, aber es hätte zum Profi nicht gereicht.



Warum?

Es war keine bestimmte Verletzung, sondern eher die Verletzungshäufigkeit. Das hat mich immer mal zurückgeworfen, aber das Talent war auch nicht ausreichend genug, um ganz nach oben zu kommen, wobei ich das damals bestimmt anders gesehen habe (lacht). Im Nachhinein muss ich sagen, bei den Anforderungen, die ich als Trainer heute an die Spieler habe, hat mir hier und da einiges gefehlt.





Und dann haben Sie sofort die Trainerkarriere anvisiert?

Nein, ich habe tatsächlich erst einmal zwei Jahre VWL studiert, dann aber gemerkt, dass ein Vakuum entstanden ist, das immer größer wurde, bis ich dann gemerkt habe, dass der Fußball fehlt. Dann habe ich beschlossen, den Trainerschein zu machen und habe Phönix Mannheim übernommen.



Wie ging es dann in die Jugendabteilung des Karlsruher SC?

Bei Phönix Mannheim habe ich zwei Jahre B-Jugend-Verbandsliga trainiert, wurde dann abgeworben vom VfL Neckarau, einem kleinen Verein in Mannheim. Spannend war, dass Trainer Stefan Groß damals sieben deutsche Nationalspieler seiner U14 hatte. Dieser Mann wollte, dass ich dann den Jahrgang über ihm trainiere. Die waren extrem abstiegsgefährdet, ich sollte dort dann den maximalen Erfolg haben, damit er mit seinen Jungs dann nachkommt und ich parallel auch seine Jungs dann mittrainiere. Das lief auch recht erfolgreich. Wir sind als Abstiegskandidat gestartet, sind Meister und Pokalsieger geworden. Und so kam es dann, dass die Nachwuchsleistungszentren in der Umgebung einen haben wollten, wie Kaiserslautern, Waldhof Mannheim, Hoffenheim und der KSC. Markus Kauczinski wollte mich dann als Co-Trainer für die U19-Bundesliga haben. Durch meine Verbundenheit zu Karlsruhe habe ich mich dann für den KSC entschieden.



Und da war dann noch nicht absehbar, dass aus ihm ein Bundesliga-Trainer wird und Sie Rot-Weiss Essen in der Regionalliga trainieren.

Nein, er war NLZ-Leiter und U19-Trainer. Ich wollte damals mal die U19-Bundesliga mitnehmen, um da auch zu reifen und zu wachsen. Wir hatten drei Interimszeiten bei den Profis, wo er eingestiegen ist und mich immer haben wollte, egal in welcher Nachwuchsmannschaft ich gerade Chef-Trainer war. Das war dann so postiv, dass, als es darum ging, dass er Profi-Cheftrainer werden kann, er gesagt hat, dass er das nur mit mir machen will. Ich habe dann auch zugesagt, obwohl meine A-Jugend ziemlich weit oben stand und Chancen auf die Deutsche Meisterschaft hatte.





Wie ist denn der Kontakt heute mit ihm?

Gut. Unsere Familien sind befreundet, wir schreiben regelmäßig. Wir haben in verschiedenen Positionen neun Jahre miteinander gearbeitet. Es war von je her eine Verbundenheit da und die ist gewachsen. Durch die Entfernung ist ein Zeitfaktor hinzugekommen, daher ist es ein bisschen weniger geworden. Der Kontakt ist aber immer noch da und absolut positiv.



Als U19-Bundesliga-Trainer hatten Sie doch bestimmt einige besondere Spieler in Ihren Reihen. Wer war denn der interessanteste, den Sie je trainiert haben?

Ich habe am längsten in seiner Entwicklungskarriere nach Stefan Groß Hakan Calhanoglu trainiert, der jetzt in Mailand spielt und wir haben ihn auch ziemlich schnell zu den Profis hochgeholt später. Vincenzo Grifo, der jetzt in Mönchengladbach ist, haben wir spät im zweiten U19-Jahr aus Pforzheim geholt, den hatte eigentlich keiner so groß auf der Rechnung, aber er war ein sehr talentierter Junge. Das waren die zwei prägendsten Spieler, die ich auch am längsten trainiert habe.

