Am Sonntag geht es ins Viertelfinale des Niederrheinpokals. Rot-Weiss Essen trifft im Paul-Janes Stadion auf den Oberligisten TuRU Düsseldorf.

Neben David Jansen (Muskelfaserriss) und Simon Skuppin (Bänderriss) muss Trainer Argirios Giannikis noch auf Robin Heller verzichten. Wie RevierSport bereits am Sonntag berichtete, musste sich die Nummer eins im Essener Tor einer Schulteroperation unterziehen und wird bis zur Winterpause definitiv ausfallen. Giannikis: „Die Operation ist gut verlaufen. Wir müssen gucken, wie nun der Heilungsprozess vonstatten geht.“ Für ihn rückt Marcel Lenz, der bisher ohnehin bei den Pokalspielen das Tor der Bergeborbecker hütete, in den Kasten. „Im Spiel beim ETB hat er bereits eine ordentliche Leistung abgerufen. Wir sind überzeugt von ihm“, spricht Giannikis seinem Schlussmann Mut zu.

Fraglich ist hingegen der Einsatz der linken Seite. Sowohl Kevin Grund, als auch Kamil Bednarski müssen derzeit mit Zahnproblemen passen. Bei Bednarski wurde ein Zahn bereits am Montag gezogen, Grund nimmt noch Antibiotika. „Er wird eventuell die nächsten Tage gezogen“, erklärt der Fußballlehrer. „Da muss vorher die Entzündung raus. Ansonsten sind alle im Training.“

Wir müssen unseren Fußball spielen und in unsere Prozesse kommen. Argirios Giannikis

Die Umstände der Vorbereitung auf die TuRU sind derweil schwierig. Am Montag haben die Landeshauptstädter in Samir Sisic einen Nachfolger auf dem Trainerposten für den vor drei Wochen freigestellten Dennis Brinkmann gefunden. Der ehemalige B-Jugendtrainer von Fortuna Düsseldorf wird am Sonntag erstmals auf der Bank sitzen. Den Gegner hatte Giannikis derweil bereits zweimal gescoutet: Einmal im Auswärtsspiel beim ETB sowie am vergangenen Sonntag bei der 0:2-Heimniederlage der Düsseldorfer gegen Ratingen. „Das ist mittlerweile einen Tick hinfällig, weil der neue Trainer seine Ideen einbringen wird, die wir nicht abschätzen können“, weiß Giannikis. Dennoch sei dies im Duell mit dem Oberligisten schlussendlich egal: „Wir müssen unseren Fußball spielen und in unsere Prozesse kommen.“

Zumal die Essener als Favorit in die Partie gehen werden. „Wir werden mehr Spielanteile haben und mehr am Ball sein, aber das trainieren wir schon lange. Das hat die Mannschaft bisher sehr gut gemacht.“