Kreisliga B Super-Stürmer trifft beim 22:2 satte zwölf Mal

Vor einer Woche war es die Kreisliga B in Moers, nun die Kreisliga B in Düsseldorf. Vor einer Woche waren es 26 Treffer, diesmal 24 Tore in einer Partie. Ein Stürmer war besonders torhungrig.