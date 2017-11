Zuletzt fehlte Pierre-Emerick Aubameyang im BVB-Kader. Aus disziplinarischen Gründen. Nun kehrt er für die Champions-League-Partie gegen Tottenham zurück in die Startelf.

Nachweislich hatte es Pierre-Emerick Aubameyang pünktlich zum Training geschafft. Zumindest nahm er an der Abschlusseinheit vor der Champions-League-Partie gegen den englischen Vizemeister Tottenham Hotspur am Dienstag (20.45 Uhr / Sky live) teil. "Er wird spielen", ließ Peter Bosz, Traiiner von Borussia Dortmund, wissen. Der Niederländer hatte seinen besten Torjäger für die Bundesliga-Begegnung am vergangenen Freitag beim VfB Stuttgart (1:2) aus dem Kader geworfen. Eine Suspendierung aufgrund offenbar mehrerer disziplinarischer Verfehlungen. Beispielsweise: Verspätetes Erscheinen zum Training.

"Ich habe mit ihm gesprochen, dass dies eine Maßnahme für nur ein Spiel war", sagt Bosz nun am Montag und hofft, dass das Verhältnis zum Stürmer unter den Begebenheiten der vergangenen Tage nicht leiden möge. Zwar traf der Gabuner in den vergangenen Wochen kaum das Tor, mit einigem recht gilt er aber als die zuverlässigste Tormaschine seines Klubs. "Ich hoffe nicht, dass etwas zurückbleibt. Morgen ist das erste Spiel, das er seitdem macht, und wir müssen jetzt alle Leistung auf den Platz bringen. Das ist das Wichtigste. Wir haben gesprochen, alles ist geklärt. Für mich ist das vorbei", sagt Bosz. Für den Stürmer auch? Das wird sich zeigen. Zumindest verfügt er über imposante Rückkehr-Qualitäten. In der vergangenen Saison wurde er von Boszs Vorgänger Thomas Tuchel wegen einer unerlaubten Mailand-Reise ebenfalls für ein Spiel suspendiert. Mit vier Toren gegen den Hamburger SV kehrte er dann in die Mannschaft zurück.

Aubameyangs Tore wären umso wichtiger, weil Bosz gegen Tottenham erneut gezwungen sein wird, seine Verteidigung umzubauen. Mit Sokratis (Rippenverletzung) fällt erneut ein gesetzter Spieler aus, der wieder genesene Ömer Toprak und Jung-Profi Dan-Axel Zagadou kommen als Ersatz infrage. In der Offensive wird vermutlich Christian Pulisic fehlen. Der US-Amerikaner verpasste die Partie in Stuttgart wegen muskuläer Probleme und nahm auch am Montag nicht am Abschlusstraining teil. "Morgen ist wichtig. Wir brauchen Punkte, denn Nikosia ist noch im Rennen", sagt Bosz mit Blick auf den dritten Tabellenplatz in der Vorrundengruppe, der immerhin zur weiteren Teilnahme an der Europa League berechtigt. "Die Mannschaft braucht einen Sieg, um nach den schlechten Resultaten wieder Selbstvertrauen zu tanken", sagt Bosz. Zuletzt holte der BVB nur einen Punkt aus den vergangenen fünf Ligaspielen und ist in der Champions League vor dem vorletzten Spieltag noch ohne Sieg.