TuRU Düsseldorf wird am kommenden Sonntag (18 Uhr) im Niederrheinpokal-Viertelfinale gegen Rot-Weiss Essen von einem neuen Trainer betreut.

Der neue Mann ist Samir Sisic (39). Er trainierte zuletzt die B-Jugend von Fortuna Düsseldorf in der Bundesliga.



"Bedanken möchte sich die TuRU natürlich auch bei Joe Knochen und seinem Co-Trainer Bernd Vittinghoff, die nun zum zweiten Mal in diesem Kalenderjahr die Aufgabe des Interims-Trainergespanns angenommen hatten. Beide bleiben dem Verein als A-Jugend-Trainer erhalten", heißt es in einer Pressemitteilung des Oberligisten.