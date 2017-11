Der SC 20 Oberhausen ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

Der SVK brachte im Vergleich zum letzten Spiel Heller, Blomen, Rensing und Heinrichs für Balasubramaniam, van der Linde, Fruge und Voigtländer von Beginn an. In der 38. Minute erzielte Elvis Prince Grohmann das 1:0 für den SC 20. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Yuki Oka das 2:0 nach (40.). Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Beim SV Krechting kam zu Beginn der zweiten Hälfte Dennis Kolks für Lukas Koloske in die Partie. Das 3:0 für den SC 20 Oberhausen stellte Grohmann sicher. In der 51. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Marvin Uebbing, der von der Bank für Simon Enk kam, sollte für neue Impulse bei Krechting sorgen (62.). Die letzten Zweifel der 85 Zuschauer am Sieg von Oberhausen waren ausgeräumt, als David Möllmann in der 72. Minute das 4:0 schoss. Der fünfte Streich des SC 20 war Ümit Ertural vorbehalten (84.). Dem SVK kam kurz vor dem Ende durch Uebbing zum Ehrentreffer (90.). Letztlich fuhr der SC 20 Oberhausen einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war. Oberhausen gewann klar gegen den SV Krechting.

Die Offensive von Krechting zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – 16 geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Die Situation des Gastgebers ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen den SC 20 handelte man sich bereits die dritte Niederlage am Stück ein. Der SVK bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel.

Die Stärke des SC 20 Oberhausen liegt in der Offensive – mit insgesamt 44 Treffern. Oberhausen knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der SC 20 neun Siege, ein Unentschieden und kassierte nur sechs Niederlagen. Das Resultat wirkt sich positiv auf die Tabellenposition des SC 20 Oberhausen aus und bringt eine Verbesserung auf Platz sechs ein. Die nächste Station des SV Krechting am 03.12.2017 heißt Fortuna Bottrop. Oberhausen erwartet in zwei Wochen, am 03.12.2017, den VfB Bottrop auf eigener Anlage.