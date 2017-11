Beim 3:0 (0:0) in der zweiten Bundesliga zwischen dem MSV Duisburg und Erzgebirge Aue erlebten die 13.309 Zebra-Fans ein fast schon vergessenes Gefühl.

"Oh, wie ist das schön. Sowas hat man lange nicht gesehen", brüllten die Anhänger des MSV Duisburg ihre ganze Freude über den ersten Heimsieg in dieser Saison auf den Rasen herunter. Und tatsächlich: Im siebten Anlauf ist den Meiderichern der erste Dreier im eigenen Stadion in dieser Zweitligasaison gelungen - 3:0 gegen Aue. Die Bedeutung dieses Sieges für die Anhänger der Zebras machte sich noch Minuten nach dem Abpfiff bemerkbar, als Mannschaft und Fans gemeinsam feierten. Der Erfolg gegen schwache und harmlose Gäste aus Aue war in der Höhe verdient. Der MSV stößt langsam aber sicher in ungeahnte Tabellenregionen vor.

Denn durch den Heimdreier hat auch die positive Serie der Duisburger weiter Bestand. Durch das fünfte ungeschlagene Spiel und den zweiten Sieg in Folge steht der MSV aktuell auf dem achten Tabellenplatz und hat fünf Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel wurde MSV-Trainer Ilia Gruev darauf angesprochen, was noch möglich sei in dieser Saison, wenn es denn nun auch zu Hause funktioniert. Als dann scherzhaft das Wort "Aufstieg" fiel, runzelte Gruev die Stirn: "Wer hat das gesagt? Fünf Euro in die Mannschaftskasse."

Gruev vom Duisburger Weg überzeugt

Der Bulgare wusste aber dennoch um die Bedeutung des Heimsieges: "Wir freuen uns riesig, dass wir das Spiel zu Hause gewonnen haben. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Wir haben elf Punkte aus den vergangenen fünf Spielen gesammelt." Gegen Aue blieben die Meidericher trotz 0:0 in der ersten Halbzeit geduldig. Das wurde dann kurz nach Beginn des zweiten Durchgangs belohnt. Cauly Souza avancierte mit seinen beiden sehenswerten Treffern (50./54.) zum Matchwinner und ließ das Stadion explodieren. Der MSV zeigte nach dem Doppelschlag viel Spielfreude und hätte das ein oder andere Tor noch mehr erzielen können. In Minute 85 besorgte Borys Tashchy dann per Kopf den Endstand.

Erzgebirge Aues Trainer Hannes Drews gestand nach dem Spiel: "Der Sieg geht für Duisburg absolut in Ordnung - auch in der Höhe." Dieses Erfolgserlebnis wird den Zebras sicherlich weiteres Selbstvertrauen einbringen. Am kommenden Samstag (13 Uhr) geht es auswärts gegen Jahn Regensburg. Dort können die Duisburger dann weiter an der starken Auswärtsserie arbeiten.