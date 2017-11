Der SuS Haarzopf wurde gegen TuRa 86 am Samstag der eigenen Favoritenstellung nicht gerecht und kam über ein 1:1 nicht hinaus.

Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Haarzopf. Und nach den 90 Minuten? Freuen sich eher die anderen.

Die Formation des letzten Spiels stellte der Gast diesmal auf zwei Positionen um. Für Strahler und Rotter spielten Maek und Terzioglu. 50 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für TuRa schlägt – bejubelten in der 26. Minute den Treffer von Bilal Jaber zum 1:0. Zur Pause behielt der Gastgeber die Nase knapp vorn. Zunächst blieb es beim Status quo. In der 59. Minute gab es dann eine personelle Veränderung, für Okan Terzioglu spielte David Strahler beim SuS Haarzopf weiter. Tim Leding sicherte seiner Mannschaft kurz vor dem Abpfiff das Unentschieden, als er in der 90. Minute ins Schwarze traf. Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als Schiedsrichter Kai Schakowski die Begegnung beim Stand von 1:1 schließlich abpfiff.

Wo bei TuRa 86 der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 15 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. TuRa wartet schon seit sechs Spielen auf einen Sieg. TuRa 86 kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile zehn zusammen hat. Ansonsten stehen noch zwei Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. TuRa bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz 13.

Die Offensivabteilung von Haarzopf funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 36-mal zu. Nach 13 absolvierten Begegnungen nimmt der Absteiger den siebten Platz in der Tabelle ein. Das nächste Spiel findet für beide Teams in zwei Wochen statt. TuRa 86 empfängt am 03.12.2017 den BV Altenessen, während der SuS Haarzopf am selben Tag bei Türkiyemspor Essen gastiert.