Auf Tore warteten die Zuschauer in der Partie zwischen Westfalia Gelsenkirchen und der SF Stuckenbusch vergeblich.

Am Ende stand es immer noch 0:0. Der vermeintlich leichte Gegner war Gelsenkirchen mitnichten. Der Gastgeber kam gegen Stuckenbusch zu einem achtbaren Remis.

Bei der Westfalia standen diesmal Van, Feichtmaier und Mroß statt Gendreizig, Denneborg und Ehm auf dem Platz. Auch die SF Stuckenbusch veränderte die Startelf und schickte Mlodoch, Pluta, Altay, Maass und Jasmund für Ivanovic, Schleume, Helwig, Kolok und Eisen auf das Feld.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Westfalia Gelsenkirchen und Stuckenbusch ohne Torerfolg in die Kabinen. In der Halbzeit nahm die SF Stuckenbusch gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Mykola Makarchuk und Maik Helwig für Jan Wittig und Maurice Mlodoch auf dem Platz. Schlussendlich hieß es: Tore Fehlanzeige! Auch nach Wiederanpfiff tat sich nichts Entscheidendes auf dem Feld, sodass die Begegnung schließlich mit einem 0:0 endete.

Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Gelsenkirchen. Von 15 möglichen Zählern holte man nur vier. Die Gelsenkirchener kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile neun zusammen hat. Ansonsten stehen noch vier Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Um den Klassenerhalt zu realisieren, muss die Westfalia in der Rückrunde zwingend Boden gutmachen.

Wo bei Stuckenbusch der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 22 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Zuletzt war beim Gast der Wurm drin. In den letzten sieben Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet. Die Sportfreunde geht mit nun 19 Zählern auf Platz sieben in die Winterpause.

Beide Mannschaften treten wieder in zwei Wochen an. Am 03.12.2017 empfängt Westfalia Gelsenkirchen Westfalia Huckarde, während die SF Stuckenbusch am selben Tag die Reserve der Spvgg. Erkenschwick auf eigener Anlage begrüßt.