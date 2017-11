Mit 1:2 verlor die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach am vergangenen Samstag zu Hause gegen Alemannia Aachen.

Den großen Hurra-Stil ließ die Alemannia vermissen. Am Ende stand jedoch ein knapper Erfolg zu Papier. Im Hinspiel war kein Sieger ermittelt worden. Damals hatten sich die Mannschaften mit 1:1 getrennt.

Während bei Gladbach II diesmal Mustafic und Nicolas für Hoffmanns und Hiemer begannen, standen bei Alemannia Aachen Yesilova, Fiedler und Mohr statt Hammel, Damaschek und Torunarigha in der Startelf. Ein frühes Ende hatte das Spiel für Oliver Stang, der in der 13. Minute vom Platz musste und von Justin Hoffmanns ersetzt wurde. Ilias Azaouaghi brachte die Alemannia in der 17. Minute nach vorn. Mergim Fejzullahu verwandelte in der 45. Minute einen Elfmeter und baute den Vorsprung des Gasts auf 2:0 aus. Vor 833 Besuchern gelang Ba-Muaka Simakala in der 45. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2 für BMG II. Alemannia Aachen hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Am Zählerstand hatte sich nichts verändert, als Emre Yesilova das Spielfeld in der 63. Minute für Joy Slayd Mickels verließ. Obwohl der Alemannia nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Borussia Mönchengladbach II zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Gladbach II hat das Pech weiterhin gepachtet. In diesem Spiel setzte es bereits die dritte Pleite am Stück. Der Gastgeber rutscht mit dieser Niederlage auf den 13. Tabellenplatz ab.

Die drei Zähler katapultieren Alemannia Aachen in der Tabelle auf Platz acht. In zwei Wochen trifft BMG II auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 03.12.2017 bei Rot-Weiß Oberhausen antritt. Die Alemannia hat nächste Woche die Reserve von 1. FC Köln zu Gast.