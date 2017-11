Die Reserve des 1. FC Köln stellte dem KFC Uerdingen ein Bein und schickt den Tabellen-Primus mit 0:1 nach Hause.

Der Underdog brachte den Favoriten überraschend zu Fall. Im Hinspiel hatte ein Tor den entscheidenden Unterschied gemacht. Damals hatte Uerdingen mit 2:1 gewonnen. Jetzt revanchierte sich das Team des FC-II-Trainers Andre Pawlak. Dieser hatte die Krefelder ja in die Regionalliga geführt und musste trotz des Aufstiegs seinen Hut nehmen.

Birk Risa (71.) machte am Samstag den Unterschied zwischen Köln II und dem KFC.

Der FC-Nachwuchs ist seit drei Spielen unbezwungen. Der Gastgeber kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile neun zusammen hat. Ansonsten stehen noch vier Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. Der Sieg hat Auswirkungen auf die Tabelle, wo die Geißböcke nun auf dem 16. Platz steht.

Wo beim KFC Uerdingen 05 der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 19 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Im Angriff wollen die Krefelder im Winter nachlegen.

Der Gast baute die gute Serie (13 Punkte aus fünf Spielen) zum Rückrundenstart nicht aus und bleibt auf dem ersten Tabellenplatz. Die gute Bilanz des Aufsteigers hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelten die Uerdinger bisher zehn Siege, sechs Remis und zwei Niederlagen. 1. FC Köln II ist am Samstag (14:00 Uhr) bei Alemannia Aachen zu Gast. Uerdingen erwartet in zwei Wochen, am 1. Dezember , den Bonner SC auf eigener Anlage.