Der SC Wiedenbrück hat am Freitagabend einen überraschenden 2:0 (0:0)-Auswärtssieg beim SV Rödinghausen gefeiert.

Rödinghausen startete mit zwei Veränderungen in die Partie: Maerz und Latkowski für Kunze und Steffen. Auch der SCW stellte um und begann mit Celik, Matovina und Geisler für Yildirim, Maier und Brinkmann. Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften.

Bis zur ersten personellen Änderung, als Tobias Steffen Christian Maerz ersetzte, war es im zweiten Durchgang ruhig geblieben (56.). Nach 86 Minuten bejubelten die 1.061 Zuschauer endlich das erste Tor: 1:0 für SC Wiedenbrück durch Necirwan Khalil Mohammad. Stipe Batarilo-Cerdic war es, der kurz vor Ultimo das 2:0 besorgte und den Gast inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (90.).

Mit dem Gewinnen tat sich SV Rödinghausen zuletzt schwer. In drei Spielen wurde nicht ein Sieg davongetragen. Durch diese Niederlage fällt der Gastgeber in der Tabelle auf Platz vier. Die drei Zähler katapultieren den SCW in der Tabelle auf Platz drei. Rödinghausen tritt kommenden Samstag um 18:00 Uhr beim Bonner SC an. Bereits einen Tag vorher reist SC Wiedenbrück zu Westfalia Rhynern.