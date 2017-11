Um 19.30 Uhr ist Anstoß bei der Freitagabendpartie von Rot-Weiss Essen gegen die U23 von Borussia Dortmund.

Nach gut anderthalb Jahren ist es der erste Auftritt von Jan Siewert an seiner alten Arbeitsstätte. Der Trainer der Borussia kehrte letztes Jahr mit der U19 des VfL Bochum nach Essen zurück und unterlag beim späteren Absteiger mit 0:2. Jetzt also auch erstmals zu einem Spiel der ersten Mannschaft, mit der er an der Hafenstraße keinen Erfolg hatte. In der Saison 2015/16 wurde er im April 2016 entlassen.

In Essen hat sich seit seinem Abgang viel getan. Mittlerweile ist Argirios Giannikis der Verantwortliche bei den Rot-Weissen und hat in seinen ersten fünf Spielen eine ordentliche Bilanz vorzuweisen. Weiterkommen im Pokal gegen den Stadtrivalen ETB, zehn Punkte aus den ersten vier Ligaspielen: Diese Serie wollen die Bergeborbecker nun weiter ausbauen. Damit dies funktioniert, setzt der gebürtige Nürnberger auf die gleiche Elf, die am vergangenen Sonntag die U23 von Fortuna Düsseldorf mit 2:0 schlagen konnte.

Verzichten muss er allerdings auf David Jansen, der mit einem Muskelfaserriss rund zwei bis drei Wochen aussetzen muss und Simon Skuppin (Bänderriss im Sprunggelenk). Robin Urban kehrt trotz auskurierter Muskelverletzung nicht in den Kader zurück. Der angeschlagene Kevin Grund, der mit einer Verhärtung in den Adduktoren ein paar Tage pausieren musste, ist ebenfalls dabei. Er steht in der Startelf.

Die Aufstellungen in der Übersicht:

RWE: Heller - Becker, Meier, Zeiger - Malura, Baier, Brauer, Grund - Pröger, Platzek, Bednarski.

Bank: Lenz, Harenbrock, Lucas, Ngankam, Unzola, Tomiak, Remmo.

BVB: Reimann - Saurland, Mainka, Steurer, Dieckmann - Ornatelli, Bouali, Boadu - Hanke, Eberwein, Bah-Traore.

Bank: Bansen - Chato, Pieper, Dietz, Park, Pflücke, Ametov.