Nach der Länderspielpause sind Bochums A-Junioren heiß darauf, dass die Liga weitergeht.

Kein Wunder, die U19 ist nach zehn Spieltagen unbesiegt und Tabellenführer. Am Samstag (13 Uhr) muss die Talentwerk-Elf beim DSC Arminia Bielefeld antreten, dem Vorletzten. „Bielefeld wird alles geben, um da unten rauszukommen. Aber auch wir sind hochmotiviert“, sagt Trainer Dimitrios Grammozis.

Die Arminia war in den vergangenen Jahren ein stetiger Punktelieferant für den VfL. Auch in dieser Saison läuft es nicht gut für die Bielefelder. Zuletzt verloren sie gegen Arminia Klosterhardt und stürzten so auf einen Abstiegsplatz ab. Dass seine Jungs den Gegner deswegen unterschätzen, glaubt Grammozis aber nicht: „Ich muss die Jungs im Training eher bremsen.“

Großer Konkurrenzkampf

Ein Grund dafür ist sicher der hohe Konkurrenzkampf. Alle sind fit, keiner kann sich seiner Position sicher sein. In der Länderspielpause haben sich beim 2:1 im Test gegen Werder Bremen wieder einige Spieler empfehlen können. „Das war eine Leistung, die mir imponiert hat. Es ist wirklich schwierig, den Kader zu benennen“, so Grammozis. Trotzdem haben sich einige Spieler in den Vordergrund gedrängt, darunter Ulrich Bapoh, Dominik Steczyk und Sergio Gucciardo, der zehn Treffer erzielt hat. „Sergio ist einer, der vorangeht, auch im Training. Aber bei dieser Mannschaft macht es keinen Sinn, jemanden hervorzuheben. Da könnte ich viele nennen“, lobt Grammozis.