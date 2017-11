Der SV Arminia Marten zieht seine Mannschaft mit sofortiger Wirkung aus der Landesliga Westfalen 3 zurück. Das für Sonntag angesetzte Spiel gegen den SSV Mühlhausen-Uelzen wurde bereits abgesagt.

Paukenschlag in der Landesliga Westfalen 3! Der SV Arminia Marten wird in dieser Saison kein Spiel mehr in der Landesliga bestreiten. Am Dienstagabend informierte der bisherige Trainer Giovanni Schiattarella seine Mannschaft, dass er mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurücktritt. Daraufhin setzte sich das Team zusammen und beschloss, ab Sonntag nicht mehr für den Dortmunder Traditionsverein anzutreten.

Gegenüber den "Ruhr Nachrichten" nannte Schiattarella fehlende Strukturen und Unterstützung als Grund für seinen Rückzug. Bereits vor sieben Wochen hatte sich der Vorsitzende Alexander Gradwohl von seinem Posten zurückgezogen. Auch dieser nannte ähnliche Beweggründe für seinen Rückzug.

Ich kann lediglich bestätigen, dass der Verein um einen Spielverzicht am Wochenende gebeten hat. Helmut Engelage, Staffelleiter der Landesliga Westfalen 3

Bereits am vergangenen Freitag informierte Kassiererin Vera Schreiber Schiattarella darüber, dass die restliche Klubführung überlege, die Mannschaft im Winter zurückzuziehen, da die benötigten strukturellen für einen Landesligisten nicht gegeben seien. „Danach wusste ich, dass es hier keine Zukunft für mich und den Fußball geben würde", erklärte der ehemalige Trainer des VfL Kemminghausen den "Ruhr Nachrichten".

Der Staffelleiter der Landesliga Westfalen 3, Helmut Engelage, konnte den Rückzug der Mannschaft noch nicht bestätigen: "Bisher habe ich keine Information, dass der SV Arminia Marten sich für die restliche Saison zurückzieht. Ich kann lediglich bestätigen, dass der Verein um einen Spielverzicht am Wochenende gebeten hat."

Wie es für die Dortmunder weitergeht, steht noch in den Sternen. Dies soll bei einer Außerordentlichen Versammlung im Dezember entschieden werden. „Erst dann entscheiden wir, was wir machen. Es kann sein, dass wir den Antrag stellen, in der A-Liga anfangen zu wollen“, sagte Schreiber den "Ruhr Nachrichten".