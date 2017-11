Borussia Mönchengladbach muss bei Hertha BSC auf fünf Spieler verzichten. Rund 6000 Fans begleiten die Mannschaft vom Trainer Dieter Hecking in die Hauptstadt.

Ausfälle: Auf fünf Spieler muss Borussia Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Bundesliga-Auswärtsspiel bei Hertha BSC verzichten. Jonas Hofmann (Innenbandriss), Ibrahima Traoré (Muskelfaserriss), Mamadou Doucouré (im Aufbautraining nach Muskelverletzung), Tobias Strobl (Kreuzbandriss) und László Bénes (Mittelfußbruch) werden in Berlin nicht dabei sein.

Lauftraining: Hoffnung auf eine baldige Rückkehr auf den Rasen besteht vor allem bei Ibrahima Traoré. Der Nationalspieler Guineas hatte am Dienstag, gemeinsam mit Mittelfeldspieler Tobias Strobl, das Lauftraining am Borussia-Park unter der Leitung von Rehabilitationstrainer Andreas Blum wieder aufgenommen.

Einsatz: Seinen achten Einsatz für die Nationalmannschaft Belgiens absolvierte Borussias Offensivspieler Thorgan Hazard. Der Bruder von Chelsea-Star Eden Hazard stand 90 Minuten im Testspiel gegen Japan auf dem Platz. Das 1:0-Siegtor für die Belgier erzielte Romelu Lukaku von Manchester United in der 72. Minute.

Rückkehr: Der spät in der Sommer-Transferperiode vom FC Augsburg an den Niederrhein zurückgekehrte Raúl Bobadilla steht auch wieder im Training. Der gebürtige Argentinier mit paraguayanischem Pass, der es bisher nur auf 52 Spielminuten in vier Bundesligapartien in dieser Saison für Gladbach gebracht hat, hat seine sechswöchige Pause wegen einer Schambeinentzündung überstanden.

Zuschauer: Die Gladbacher dürfen auf eine gute Rückendeckung seitens der eigenen Fans am Samstag in Berlin setzen. Rund 6000 Borussia-Anhänger werden das Team in die Bundeshauptstadt begleiten. Vor Ort an der Tageskasse wird es noch genügend Karten geben, die Partie ist bei weitem nicht ausverkauft.

Hertha: Mit gemischten Gefühlen kehrten die Berliner Nationalspieler von ihren Länderteams zurück. Salomon Kalou beispielsweise verpasste mit der Elfenbeinküste bei der 0:2-Heimniederlage gegen Marokko das WM-Ticket für das Turnier 2018 in Russland. Mit blendender Laune traf indes Matthew Leckie wieder in Berlin ein. Mit Australien schaffte der Mittelfeldspieler durch ein 3:1 über Honduras erneut die WM-Teilnahme. Leckie stand beim Rückspiel des interkontinentalen Vergleichs in der australischen Startelf.

Testspiel: Am kommenden Dienstag (18.30 Uhr/ArenA) bestreitet die Borussia ein Testspiel beim niederländischen Traditionsklub Ajax Amsterdam.