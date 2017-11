Youssoufa Moukoko war zuletzt in aller Munde. Das Supertalent des BVB feiert am Montag den 13. Geburtstag. Vorher steht das U17-Topspiel gegen Gladbach an.

Bis zum 13. August 2017 kannte eigentlich niemanden diesen jungen Stürmer von Borussia Dortmund. Dann traf der 12-Jährige zwei Mal für die U17 des BVB im ersten Bundesliga-Spiel in Unterrath. Man horchte auf, wurde aber erst richtig aufmerksam auf den Angreifer, als er diese Leistung wenige Tage später im Derby gegen den VfL Bochum wiederholte.

Mittlerweile sind zwölf Partien gespielt und Moukoko hat sagenhafte 23 Treffer erzielt. 99 Tage nach seinem ersten Einsatz für die U17 der Borussen wird er nun am Montag 13 Jahre alt. Es hat sich viel verändert in dieser Zeit. Er wurde für die Tore beim BVB gefeiert, sein Alter wurde angezweifelt, der BVB stellte klar, dass seine Geburtsurkunde bestätigt, dass er zwölf Jahre ist, er wurde sogar Nationalspieler. Und traf auch dort. Für die U16 kam er viermal zum Einsatz, drei Treffer gelangen Moukoko. Und das alles spielte sich in nur knapp drei Monaten ab.

Jetzt will er in seinem letzten Spiel als 12-Jähriger sicher auch im Topspiel gegen Mönchengladbach treffen. Nur der 1. FC Köln und Preußen Münster haben es bisher geschafft, Moukoko zu stoppen. Jetzt versucht es die Borussia. Es ist das Duell Erster gegen Dritter. Für Gladbach ist es am Sonntag (13 Uhr) die wohl letzte Chance, an der Spitze nochmal anzugreifen. Aktuell scheint alles auf ein Duell zwischen dem BVB und Schalke hinauszulaufen. Zu dominant treten die beiden Revierrivalen bisher auf. Beide sind nach zwölf Begegnungen noch ungeschlagen. Das direkte Duell endete mit einem spektakulären 4:4, Schalke musste zudem noch im Spiel gegen Leverkusen (0:0) die Punkte teilen.