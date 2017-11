Am Donnerstag startet die nächste Verkaufsphase von Tickets für die Fußball-WM im nächsten Sommer. Die Preise für die Karten haben es in sich.

31 von 32 Teilnehmern bei der Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Sommer in Russland stehen bereits fest, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wird das Teilnehmerfeld entweder von Peru oder Neuseeland endgültig komplettiert. Die FIFA startet deshalb am Donnerstag mit der zweiten Verkaufsphase von WM-Tickets.

Karten sind ab 10 Uhr deutscher Zeit verfügbar

Ab 12 Uhr Moskauer Zeit - dementsprechend ab 10 Uhr deutscher Zeit - können Fans hier Karten für die größte Einzelsportveranstaltung der Welt kaufen. Wer allerdings beim Erlebnis Weltmeisterschaft live im Stadion dabei sein will, der muss auch tief in die Tasche greifen.

88 Euro kosten nämlich die günstigsten Tickets in der Gruppenphase. Damit ist die Kategorie 3 gemeint. Wer bessere Plätze haben möchte, muss in der Gruppenphase gar bis zu knapp 180 Euro auf den Tisch legen.

Wenig überraschend steigen die Kosten für eine Eintrittskarte von Runde zu Runde weiter an. Die Achtelfinal-Preise liegen zwischen 97 und 206 Euro, Viertelfinal-Tickets zwischen 147 und 307 Euro. Für Halbfinal-Karten werden zwischen 240 und 631 Euro fällig. Und wer auf keinen Fall das Finale im Moskauer Luschniki-Olympiastadion verpassen will, der muss mindestens 383 Euro bezahlen. Die besten Plätze kosten schier unglaubliche 925 Euro.

Wer zuerst kommt, mahlt zuerst

Pikant an der Sache: Es gibt auch wesentlich günstigere Tickets. In der vierten Kategorie kosten Karten in den Gruppenspielen lediglich rund 20 Euro. Selbst die Final-Tickets sind in der Kategorie mit umgerechnet 103 Euro noch einigermaßen im Rahmen. Doch diese Kategorie ist lediglich russischen Einwohnern vorbehalten. Ausländische Fans schauen diesbezüglich also in die Röhre. Bei der EM 2016 konnten beispielsweise auch Nicht-Franzosen Tickets für die billigste Kategorie kaufen.

Bei der Ticketvergabe ist ab Donnerstag Tempo gefragt. Die neue Verkaufsphase geht zwar offiziell bis zum 28. November, doch wer Tickets beantragt, erhält bei Verfügbarkeit sofort eine Bestätigung des erfolgreichen Antrags. Da trotz der Preise eine hohe Nachfrage zu erwarten ist, könnten die zur Verfügung stehenden Karten schnell vergriffen sein.

Bereits in der ersten Verkaufsphase vom 1. bis zum 12. Oktober vergab die FIFA 622.117 Karten. Insgesamt gab es fast dreieinhalb Millionen Ticket-Beantragungen.