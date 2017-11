Neven Subotic kommt beim BVB kaum noch zum Einsatz, doch Trainer Peter Bosz überhäuft ihn mit Lob. Dennoch dürfte die Zeit in Dortmund bald enden.

Eine der wenigen Konstanten in der bisherigen Saison von Borussia Dortmund war der Wechsel – vor allem in der Abwehr. Ständig musste Trainer Peter Bosz hier das Personal wechseln, weil ihn Sperren oder Verletzungen dazu zwangen, ein Einspielen in der Hintermannschaft war so kaum möglich. „Es stimmt, wir haben schon oft gewechselt, das ist eigentlich nicht mein Stil“, sagt Bosz. „Normalerweise würde ich gerne mit einer festen Mannschaft spielen, in der man vielleicht auf ein, zwei Positionen wechselt – aber nicht so viel, wie wir das tun mussten.“

Ein Spieler aber, der trotz aller Nöte kaum zum Einsatz kam, ist Neven Subotic. Der Innenverteidiger, der im Sommer nach einer Ausleihe an den 1. FC Köln zum BVB zurückkehrte, hat bislang nur ein Bundesligaspiel gemacht – beim 2:2 gegen Eintracht Frankfurt. „Das hat er souverän gemacht“, urteilt Bosz – der den Abwehrspieler danach aber nicht nur aus der Startelf, sondern gleich komplett aus dem Kader rotieren ließ. Derzeit scheinen Sokratis, Marc Bartra, Ömer Toprak und Dan-Axel Zagadou die besseren Karten beim Trainer zu haben.

Dennoch singt Bosz ein Loblied auf den Abwehrspieler, der schon seit 2008 für den BVB spielt. „Neven ist ein guter Spieler“, urteilt er. „Das hat man in der der Vergangenheit gesehen und auch im Frankfurt-Spiel hat er uns sehr gut geholfen.“ Denn trotz der geringen Zahl an Einsätzen gelte: „Ich spreche oft mit ihm und deswegen bin ich sicher: Wenn ich ihn brauche, wird er da sein“, so Bosz. „Denn eine seiner größten Qualitäten ist sein Charakter, seine Mentalität, das ist unglaublich.“

Derzeit aber wird Subotic, der schon unter Bosz-Vorgänger Thomas Tuchel nur noch selten zum Einsatz gekommen war, für den eigenen Geschmack deutlich zu selten gebraucht, weshalb der Abwehrspieler mit einem Wechsel liebäugelt. Im Sommer 2018 läuft sein Vertrag beim BVB aus, eine Verlängerung wird es nicht geben. Und schon jetzt sondiert der serbische Innenverteidiger den Markt – und würde Dortmund bei einem passenden Angebot verlassen.