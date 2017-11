SF Stuckenbusch war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Stuckenbusch startete mit fünf Änderungen in diese Partie. Für Pluta, Altay, Maass, Schlutt und Jasmund liefen diesmal Aldibas, Kolok, Schleume, Helwig und Eisen auf. Für Tim Helwig war der Einsatz nach drei Minuten vorbei. Für ihn wurde Nino Schlutt eingewechselt. Für das erste Tor sorgte Calvin Peters. In der 32. Minute traf der Spieler der Westfalia ins Schwarze. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. In der zweiten Hälfte setzte sich Westfalia Langenbochum erneut durch und so erhöhte Maurice Herold den Spielstand in der 59. Minute auf 2:0. Der Treffer von Lukas Beuting in der 69. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Als Schiedsrichter Rebecca Delbeck (Gelsenkirchen) die Begegnung beim Stand von 3:0 letztlich abpfiff, hatte Langenbochum die drei Zähler unter Dach und Fach.

Zuletzt war bei der SF Stuckenbusch der Wurm drin. In den letzten sechs Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet. Trotz der Niederlage behält der Gastgeber den siebten Tabellenplatz.

Erfolgsgarant für das gute Abschneiden der Westfalia ist die funktionierende Defensive, die erst 14 Gegentreffer hinnehmen musste. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Westfalia Langenbochum seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt neun Spiele ist es her. Langenbochum macht im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang vier. Am Samstag, den 18.11.2017, tritt Stuckenbusch bei Westfalia Gelsenkirchen an (14:30 Uhr), einen Tag später (15:30 Uhr) genießt die Westfalia Heimrecht gegen Westfalia Huckarde.