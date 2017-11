Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der FC Hillerheide und Wacker Obercastrop mit dem Endstand von 0:9.

Obercastrop ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während bei Hillerheide Dag, Geßner, Walter, Stratmann und Stemmer für Baron, Kasbrink, Such, Konzok und Weber aufliefen, starteten bei Wacker Franke, Fritsch, Schröder und Kresic statt Salja, Kitowski, Bothe und Groß.

Sascha Schröder brachte den FC Hillerheide in der fünften Minute ins Hintertreffen. Wacker Obercastrop machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Niko Kresic (9.). Robin Franke legte in der 28. Minute zum 3:0 für den Gast nach. Phil Rosenkranz gelang ein Doppelpack (33./43.) und schraubte das Ergebnis auf 5:0 hoch. Obercastrop dominierte Hillerheide in der ersten Hälfte nach Belieben und schenkte dem Gastgeber gleich einen katastrophalen Rückstand ein. Wacker konnte mit dem ersten Durchgang sehr zufrieden sein. Trotzdem gab es Veränderungen beim Tabellenprimus. Christian Breitag ersetzte David Stefan Queder, der nun schon vorzeitig Feierabend machte. Dass es ein ungleiches Duell zwischen Wacker Obercastrop und dem FC Hillerheide war, demonstrierten Alexander Wagener (66.), Kresic (84.) und Elvis Salja (85.), die weitere Treffer folgen ließen. Per Elfmeter erhöhte Franke in der 87. Minute seine Torausbeute an diesem Tag auf zwei Treffer. Damit schoss er das 9:0 für Obercastrop. Als Dominic Tillmann (Breckerfeld) das Spiel schließlich beendete, war die blamable Niederlage von Hillerheide besiegelt.

Wo beim FC Hillerheide der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 21 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. In den letzten fünf Spielen war für Hillerheide noch Luft nach oben. Sieben von 15 möglichen Zählern sammelte die Hillerheider ein. Durch diese Niederlage fällt der FC Hillerheide in der Tabelle auf Platz neun.

53 Tore – mehr Treffer als Wacker verbuchte kein anderes Team der Bezirksliga Westfalen 9. Die Obercastroper ist seit vier Spielen unbezwungen. Mit dem Sieg baut Wacker Obercastrop die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Obercastrop zehn Siege, zwei Remis und kassierte erst zwei Niederlagen. Wacker führt das Feld nach dem ergatterten Dreier weiter an. Am nächsten Sonntag (14:30 Uhr) reist Hillerheide zu Blau Gelb Schwerin, gleichzeitig begrüßt Wacker Obercastrop den Erler SV 08 auf heimischer Anlage.