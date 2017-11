Genclerbirligi Resse kam gegen die SG Castrop-Rauxel mit 1:6 unter die Räder.

Genclerbirligi Resse war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. 85 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Castrop-Rauxel schlägt – bejubelten in der fünften Minute den Treffer von Marco Führich zum 1:0. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Andre Muth schnürte einen Doppelpack (8./29.), sodass die SG Castrop-Rauxel fortan mit 3:0 führte. Altan Koca versenkte den Ball in der 32. Minute im Netz von Castrop-Rauxel. Noch vor der Halbzeit legte Führich seinen zweiten Treffer nach (43.). Das überzeugende Auftreten der SG Castrop-Rauxel fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Castrop-Rauxel baute die Führung aus, indem Hakan Cayirli zwei Treffer nachlegte (59./83.). Bei Resse kam Koca für Bayram Kayi ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (68.). K.A. pfiff schließlich das Spiel ab, in dem die SG Castrop-Rauxel bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Durch den klaren Erfolg über Genclerbirligi Resse ist Castrop-Rauxel weiter im Aufwind. Die SG Castrop-Rauxel bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, zwei Unentschieden und sieben Pleiten. Im Klassement macht Castrop-Rauxel einen Satz und rangiert nun auf dem zehnten Platz.

Die formschwache Abwehr, die bis dato 49 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Resse in dieser Saison. Wann bekommt Genclerbirligi Resse die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen die SG Castrop-Rauxel gerät man immer weiter in die Bredouille. Während Castrop-Rauxel am nächsten Sonntag (14:30 Uhr) bei der SG Suderwich gastiert, duelliert sich Resse zeitgleich mit Vestia Disteln.